סער תקף את שרת החוץ הבריטית: "מה נשאר לך מהמסורת של בלפור וצ'רצ'יל?"

שר החוץ גדעון סער השתתף הלילה (חמישי) בדיון שהתקיים במועצת הביטחון של האו"ם בנושא המצב במזרח התיכון. את הדיון יזם שרת החוץ הבריטית איווט קופר, המכהנת כנשיאת מועצת הביטחון הנוכחית של האו"ם.

במהלך הדיון, התעמת שר החוץ סער עם מקבילתו הבריטית לאחר שתקפה את החלטות ממשלת ישראל בנוגע להסרת חסמי הבנייה ביהודה ושומרון, את "אלימות המתנחלים", וטענה כי יש לחזק את ההנהגה הפלסטינית.

"בשנת 1917, פרסמה ממשלת בריטניה את הצהרת בלפור במטרה להקים מחדש בית לאומי לעם היהודי בארצנו. אותם מקומות בלב מולדתנו העתיקה שבהם אתם טוענים כי יהודים אינם מורשים לגור ושהם לכאורה מפרים את החוק הבינלאומי", אמר סער למקבילתו הבריטית תוך שהוא מציג את מפת המנדט הבריטי, "אתם אלה שהכירו בהם כשייכים לבית לאומי לעם היהודי. אני רוצה להראות לך במפה, הנה 'הגדה המערבית' כפי שאתם קוראים לה".

יובל גולן, משרד החוץ

עוד אמר כי "בשנת 1921, וינסטון צ'רצ'יל, בביקורו בישראל, אמר: 'ברור שהיהודים ראויים לבית לאומי... והיכן עוד זה יכול להיות אם לא בארץ הזאת?'. גברתי הנשיאה, מה נשאר לך מהמסורת ההיסטורית הנשגבת של בלפור וצ'רצ'יל?".

"הוויכוח הזה, הוא דוגמה נוספת לאובססיה הצבועה לנוכחות יהודית בלב ארצנו הקטנה", הוסיף, "הטענה שישראלים אינם יכולים לחיות ביהודה ושומרון אינה רק סותרת את החוק הבינלאומי ואת הצהרת בלפור של בריטניה עצמה. היא מעוותת מבחינה מוסרית. כיצד יהודים יכולים לחיות בלונדון, פריז או ניו יורק, אך נאסר עליהם לחיות בערש הציוויליזציה שלנו".

במהלך הדיון, גם תקף השר סער את שגריר רוסיה באו"ם: "היה משעשע לשמוע את נציג הפדרציה הרוסית מדבר על חוק ומשפט בינלאומי, על כיבוש, על סיפוח שטחים ועל סיום סכסוכים בדרכי שלום. לא יכולתי שלא לצחוק בקול רם במהלך נאומו".