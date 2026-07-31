מועצת השלום לעזה פרסמה היום (שישי) "מפת דרכים" להשלמת יישום תוכנית השלום המקיפה של הנשיא טראמפ ברצועה. בכיר במועצה אמר לכתב המדיני של i24NEWS, גיא עזריאל, כי לפי המתווה, צה"ל מחויב לעצור את הפעילות ההתקפית בעזה כבר עכשיו, וציין כי האמריקנים מודים שהשארת הנשק בתוך עזה נועדה לרצות את חמאס.

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לדברי הגורם, קטאר מצרים וטורקיה הן חלק ממנגנון הפיקוח על העמידה של חמאס וישראל בתנאי ההסכם. הוא הוסיף כי אין התחייבות לחופש פעולה של ישראל מול הפרות של חמאס, ואין הבטחה לשמירה על אזור חיץ בין ישובי העוטף ופלסטינים חמושים בסיום התהליך.

הבכיר דחה את הדיווחים לפיהם הנושאים שעלו הם חדשים או נולדו בפגישה האחרונה וציין כי הנקודות המרכזיות היו ידועות לישראל כבר זמן רב, כאשר הדיונים עליהן החלו כבר בחודש מרץ. מאז, הוא אמר, חלו רק שינויים מוגבלים.

לדבריו, זו אינה "תוכנית בכל מחיר", אלא מסגרת שהתפתחה לאורך חודשים. הוא הוסיף כי חמאס הסכים לנקודות המרכזיות דרך המתווכים, ולדבריו, אין כאן התחייבויות חדשות - מדובר במחויבויות שכבר הופיעו בהסכמות מהשנה שעברה.

התחייבויות ישראל מול התחייבויות חמאס

הבכיר הדגיש כי המחויבויות הישראליות מגיעות בשלבים מאוחרים יותר, ותלויות בכך שחמאס והמיליציות יעמדו קודם בהתחייבויות הביטחוניות שלהם. לדבריו, ישראל לא נדרשת לבצע צעדים בלתי הפיכים לפני שנבחנת עמידת חמאס בהתחייבויותיו.

פירוק הנשק (Decommissioning)

הבכיר טען כי מאז ומתמיד דובר על פירוק הנשק של חמאס מנשקו והוצאתו משימוש. לדבריו, אם חמאס מרגיש שהעובדה שהנשק אינו מועבר לישראל מאפשרת לו "לצאת טוב יותר" - זה מקובל מבחינתם, כל עוד התוצאה הביטחונית זהה.

לדבריו, המטרה אינה בהכרח להעביר את הנשק לישראל אלא לוודא שהוא אינו שמיש ואינו מהווה איום. הוא ציין כי הפיקוח לא יהיה רק של הוועדה הפלסטינית, אלא גם של כוח הייצוב הבינלאומי והמפקד האמריקני. "אם אתה מפקפק ביכולת של ארצות הברית לספק ביטחון - זו בדיוק המשימה שלנו. אנחנו בטוחים שאנחנו יכולים להשיג את זה".

כיצד ניתן לדעת שחמאס באמת פורק מנשקו?

הבכיר הודה כי זו שאלה לגיטימית. לדבריו, לשם כך יוקם מנגנון אימות (Verification Mechanism). המנגנון יקבע האם פירוק הנשק הושלם - וישראל תהיה חלק ממנגנון הווידוא.

התהליך יהיה מדורג: אזורים מסוימים יוכרזו כ"נקיים מנשק". לאחר מכן ההליך יתרחב לאזורים נוספים. הבכיר מודה, זה לא יהיה תהליך מדויק לחלוטין, ולכן נדרש גורם בורר חיצוני - לא רק הצהרה של חמאס שהוא השלים את התהליך.

מי יחזיק בנשק ברצועת עזה?

הבכיר דחה את הטענה שהמועצה תקבל רק חלק מהנשק. לדבריו, כל הנשק ברצועה יהיה תחת שליטת מועצת השלום בלבד. הוא ציין כי לא חמאס ולא גורמים אחרים יחזיקו או ישלטו בנשק, אבל לא מצליח להתמודד עם הסעיף שמדבר על כך שיהיה גם נשק אישי ברצועה "תחת רישיון".

14 הימים הראשונים ומנגנון הווידוא

בתוך 14 ימים אמור לקום מנגנון הווידוא. בתקופה הזו, יידרש מחמאס להפסיק פעילות צבאית. גם ישראל תידרש לעצור פעילות צבאית עם תחילת יישום ההסכם. המנגנון יקבע מתי חמאס עומד בתנאים ומתי ישראל עומדת במחויבויותיה.

מי יקבע אם חמאס עומד בהתחייבויות?

לדברי הבכיר, מי שיקבע אם חמאס עומד בהתחייבויות: מועצת השלום, כוח הייצוב הבינלאומי, המתווכות, ארצות הברית, מצרים, קטר וטורקיה.

נסיגה ישראלית

הבכיר אמר כי אין סתירה בין עמדת ישראל ("אין נסיגה ללא פירוק חמאס") לבין המתווה. לדבריו, כאשר אזור יוכרז נקי לחלוטין מנשק, ללא מנהרות, ללא פעילות חמאס, לאחר נוכחות של הוועדה והכוח הרב-לאומי, ישראל תוכל לסגת ממנו, והנסיגה תהיה מדורגת.

לפי בכירים במועצה, התהליך כולו עשוי להימשך בין 200 ל-350 ימים. לדבריו, נסיגה מלאה עד קווי 7 באוקטובר תהיה תהליך מורכב מאוד ותלויה בהשלמת דרישות רבות.

אזור חיץ והגנה על יישובי העוטף

הבכיר לא התחייב להשארת אזור חיץ קבוע בין יישובי העוטף לבין הרצועה. לדבריו, המצב העתידי לא יהיה "עזה כפי שהיא היום", אלא רק לאחר השלמת כלל הדרישות.

האם לישראל תהיה זכות פעולה אם חמאס יתחמש מחדש?

הבכיר מגדיר זאת כשאלה היפותטית. לדבריו, אם יהיו הפרות - "נטפל בהן". הוא לא נתן התחייבות מפורשת לזכות פעולה ישראלית עצמאית.

ניטור ישראלי מהאוויר

לשאלה האם ישראל תוכל להמשיך לבצע ניטור אווירי של הרצועה - השיב כי אינו יודע לענות בשלב זה.

מדינה פלסטינית

הבכיר אמר כי מי שמתנגד למדינה פלסטינית צריך לבחון את כלל 20 הנקודות. לדבריו, מדובר ב"שותף שונה לחלוטין": עזה מפורזת, ללא מנהרות, ללא הסתה של הדור הצעיר למלחמה - לצד רשות פלסטינית שעברה רפורמה. לטענתו "זו דינמיקה שונה לחלוטין".

האם ארה"ב התחייבה בפני חמאס שנתניהו יעמוד בהבטחתו וייסוג מעזה?

"לא יודע מאיפה הגיע הדיווח הזה", אמר הבכיר, "עבדנו יפה עם ישראל בעבר. מסכימים על נתיב קדימה. נראה מה יקרה ב-14 הימים הקרובים. נתקדם להקמת וועדת הווידוא. ישראל מחויבת להסכמות שלה בשנה שעברה".