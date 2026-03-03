עדות בלעדית מתוך איראן: תושב טהרן ששוחח עם i24NEWS סיפר על הרגעים בו חוסל עלי חמינאי: "כולנו יצאנו לרחובות, היו ריקודים וחגיגות - דמם של הקדושים שלנו לא נשפך לשווא". האזינו לשיחה שהביא הערב (שלישי) כתבנו המדיני גיא עזריאל במהדורה המרכזית.

העדויות הן נדירות בשל כך שהמשטר האיראני חסם את האינטרנט במדינה, ובשל היד הקשה והאכזרית שמפעיל כלפי המוחים - במטרה בין היתר להרתיע אותם. שני תושבים ששוחחו עם i24NEWS הוסיפו מסרי תודה לראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ.

"באותו לילה שחמינאי המניאק הזה הלך לגיהנום נשפכנו לרחובות, כולם יצאו החוצה - היו ריקודים וחגיגות. אנחנו מודים על האירוע האירוע הגדול הזה שערף את ראש הנחש, אנחנו באמת שמחים", סיפרו תושב טהרן ותושב שאהרוד שבצפון איראן.