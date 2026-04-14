בטורקיה או בז'נבה: מגעים לסבב שיחות נוסף בין ארה"ב לאיראן

פקיסטן מנסה לארגן סבב שני של משא ומתן בין ארצות הברית לאיראן, במאמץ להגיע להסכם. הנשיא טראמפ אמר היום (שלישי) בריאיון לניו יורק פוסט כי פגישה כזו עשויה להתקיים בתוך היומיים הקרובים. גורם אמריקני הוסיף כי הדיונים על פגישה שנייה בין איראן לארצות הברית נמשכים, אך נכון לעכשיו לא נקבע מועד.

מקור הבקיא בפרטי המשא ומתן אמר ל-i24NEWS: "פקיסטן באמת מנסה ליצור מצב שבו וושינגטון וטהרן ייפגשו שוב, גם אם זה יתקיים על אדמת טורקיה, באסלאמאבאד או בז'נבה".

הגורם הוסיף כי לדעת הפקיסטנים, ולא רק האמריקנים - הפערים בסיום הפגישה בין סגן הנשיא ואנס לבין יו"ר הפרלמנט האיראני קאליבאף היו משמעותיים: "הפער הגדול ביותר, כמובן, היה סירובה של איראן לוותר על תוכנית הנשק הגרעיני שלה, שהפכה לנקודת מחלוקת מרכזית. עם זאת, בנושאים כמו מצר הורמוז, הסנקציות על הנפט האיראני ונושאים דומים, הדיונים עסקו בלא מעט עניינים טכניים", אמר הגורם.

מוקדם יותר היום הגיע לישראל מפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית, בראד קופר, ונפגש עם הרמטכ"ל אייל זמיר ועם בכירים נוספים במערכת הביטחון. השניים דנו גם בתוכניות מבצעיות למקרה שהנשיא טראמפ יחליט לחדש את הלחימה. "זו הייתה פגישת תכנון ותיאום מצוינת", אמר מקור הבקיא בפרטים ל-i24NEWS.

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר ביום שני כי ארצות הברית וישראל הגדירו את הוצאת החומר הגרעיני מאיראן כתנאי מוקדם לסיום המערכה. "החומר המועשר עלול לשמש בסיס לניסיונות להפעיל מחדש את התוכנית," אמר כ"ץ.