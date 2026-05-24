ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (ראשון) להודעת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על הסכם שהושג מול איראן. מדובר בהתייחסות הראשונה של ראש הממשלה, לצד ציוץ נוסף הכולל איור AI בו נכתב כי לאיראן לא יהיה לעולם נשק גרעיני.

"‏דיברתי אתמול בלילה עם הנשיא טראמפ על מזכר ההבנות לפתיחה מחדש של מצר הורמוז ועל המשא ומתן הקרב לפשרה סופית על תוכנית הגרעין של איראן", כתב, "‏הבעתי את הערכתי העמוקה לנשיא טראמפ על מחויבותו הבלתי מעורערת לביטחון ישראל, כולל במהלך מבצע 'שאגת הארי' ו'זעם אפי', כאשר כוחות אמריקניים וכוחות ישראליים לחמו כתף אל כתף נגד האיום האיראני", כתב.

הוא הוסיף: "‏הנשיא טראמפ ואני הסכמנו כי כל הסכם סופי עם איראן חייב להסיר את הסכנה הגרעינית. זה אומר פירוק אתרי העשרת הגרעין של איראן והסרת החומר הגרעיני המועשר משטחה. ‏הנשיא טראמפ גם אישר מחדש את זכותה של ישראל להגן על עצמה מפני איומים בכל חזית, כולל לבנון".

נתניהו סיכם: "‏השותפות בינינו ובין שתי המדינות הוכחה בשדה הקרב והיא מעולם לא הייתה חזקה יותר. ‏המדיניות שלי, כמו זו של הנשיא טראמפ, נותרה ללא שינוי: לאיראן לא יהיו נשק גרעיני".

מוקדם יותר היום נתניהו פרסם ציוץ הכולל איור שנוצר באמצעות בינה מלאכותית, בו מופיעה תמונתו לצד זו של טראמפ - והכיתוב לפיו לאיראן לא יהיה נשק גרעיני לעולם".

כזכור, טראמפ הודיע הלילה כי ההסכם עם איראן "נידון ברובו, בכפוף לסיומו. היבטים ופרטים סופיים של העסקה נמצאים כעת בדיונים, ויפורסמו בקרוב". בהודעה שפרסם ברשת החבתית truth כתב טראמפ כי הוא נמצא בחדר הסגלגל בבית הלבן, שם ניהל שיחה "טובה מאוד" עם מדינות ערב. עוד הוסיף טראמפ כי הוא שוחח עם נתניהו וגם שיחה זו עברה ב"צורה טובה מאוד".

לסיום חתם נשיא ארצות הברית את הודעתו והודיע כי "היבטים ופרטים סופיים של העסקה נמצאים כעת בדיונים, ויפורסמו בקרוב. בנוסף לאלמנטים רבים אחרים של ההסכם, מצר הורמוז ייפתח".