הודיה כהן מישראל היא כלת חידון התנ"ך העולמי לנוער לשנת תשפ"ו

כבכול יום עצמאות, חידון התנ"ך העולמי לנוער בסימן "לבנות ולנטוע" נערך הבוקר (רביעי) בתיאטרון ירושלים, במעמד שר החינוך יואב קיש, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, וראש עיריית ירושלים משה ליאון. בחידון השתתפו 16 בני ובנות נוער מצטיינים ומצטיינות משבע מדינות, והתמודדו על במה אחת לאחר שנבחרו בין מאות מועמדים מרחבי העולם.

בתואר כלת חידון התנ"ך השנה זכתה הודיה כהן, תושבת מושב ניר עקיבא ותלמידת כיתה י"א באולפנת בהר"ן שבגדרה. בתואר סגן הכלה זכה עקיבא (ג'ק) שרייר, תלמיד כיתה י' בישיבת יולה בארצות הברית. בנשיאות החידון כיהנו יו"ר הסוכנות היהודית, יו"ר קרן קיימת לישראל ויו"ר ההסתדרות הציונית העולמית.

בין חברי חבר השופטים כיהנו יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, מחבר השאלות לירון בן משה, חתן התנ"ך היוצא אלעד יניר, אברהם רווח, אביו של רס"ן דביר רווח ז"ל, ורחל גרינברג, אלמנתו של הרב אבי גולדברג ז"ל, שנפלו במלחמת חרבות ברזל.

שר החינוך, יואב קיש: "חידון התנ"ך מבטא את עומק החיבור של מדינת ישראל למקורותיה ולזהותה. החידון הוא הרבה מעבר לתחרות ידע - התנ"ך הוא תעודת הזהות הערכית והתרבותית של העם היהודי, מצפן המלווה אותנו לאורך הדורות. דווקא בתקופה מאתגרת זו, אנו מבינים כי איננו רק לומדים את התנ"ך, אלא ממשיכים לכתוב את פרקיו. חיזוק הזיקה של הדור הצעיר למורשת, לערכים ולאחדות.

צלם: רועי אברהם, מקליט: ניר שרף

"אני מברך את הזוכים על הישגיהם המרשימים וגאה בכל המשתתפים על מחויבותם ללמידה ולהעמקה. בעת הזו במיוחד, האחדות בינינו אינה רק ערך , אלא תנאי הכרחי לחוסנה ולהמשך דרכה של מדינת ישראל", הוסיף שר החינוך קיש.