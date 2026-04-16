בעקבות הלחימה: המתווה המלא בבגרויות, וההקלות הנוספות לתלמידי הצפון

שר החינוך יואב קיש הציג היום (חמישי) מתווה הקלות חדש לצפון, "במענה לאתגרי התקופה ולאחר עבודת מטה ושיח משמעותי עם הגורמים השונים, בהם מנהלי בתי הספר, הנהגת ההורים הארצית וראשי רשויות. מדובר במתווה בגרויות מדורג ומענה דיפרנציאלי לצפון לצד התאמות ארציות משמעותיות חדשות נוספות".

בנוסף ובשל המצב, בחינות תנופ"ה לכיתות ו' שתוכננו להמשך השנה - יבוטלו.

עיקרי המתווה

כלל הארץ:

• תינתן אפשרות לבצע בחינה פנימית אחת במקום בחינה חיצונית באחד ממקצועות ההומניסטיקה (היסטוריה ואזרחות לכלל המגזרים, ספרות במגזר היהודי, תושב"ע ומחשבת ישראל בחינוך הממלכתי דתי, יהדות במגזר החרדי ומקצועות המורשת).

תנ"ך במגזר היהודי ועברית במגזר הערבי והדרוזי אינם כלולים בכך ונבחנים בבחינה חיצונית.

• מנגנון ארצי לחישוב מיטבי של ציוני המגן: שינוי משקולות של ציוני המגן, כך שבכל מקרה ייבחר הציון הגבוה במשקל המקסימלי.

• במקצועות בהם משקל הבחינה הינו 70% ומשקל המגן 30%: ציון הבחינה ישתנה ל- 60% ומשקל המגן יהווה 40% אחוזים. תעשה השוואה האם השינוי מעלה את הציון הסופי ובכל מקרה ייבחר חישוב הציון הגבוה ביניהם.

• במקצועות בהם משקל הבחינה הינו 50% ומשקל המגן 50%: ציון הבחינה ישתנה ל- 40% לציון הנמוך ולציון הגבוהה 60% אחוזים.

• במדעי המחשב חובת הציון המינימלי בבחינה תהיה 45 במקום 55.

אזור המפרץ וגולן דרום:

• תינתן אפשרות לבצע 2 בחינות פנימיות במקום חיצוניות בשניים ממקצועות ההומניסטיקה (היסטוריה ואזרחות לכלל המגזרים, ספרות במגזר היהודי, תושב"ע ומחשבת ישראל בחינוך הממלכתי דתי, יהדות במגזר החרדי ומקצועות המורשת).

תנ"ך במגזר היהודי ועברית במגזר הערבי והדרוזי אינם כלולים בכך ונבחנים בבחינה חיצונית.

• תוספת של 5% לציון במקצועות תנ"ך ועברית למגזר הלא יהודי (יחידות החובה)

• תוספת של 5% לציון בכלל בחינות הבגרות החיצוניות במקצועות ההגבר.

• רכיבי המעבדה במקצועות פיזיקה כימיה וביולוגיה יתבצעו באופן פנימי.

קו העימות בצפון:

• שאלון מותאם במתמטיקה: שאלון במסגרתו התלמידים יוכלו להשיב על פחות שאלות.

• שאלון מותאם בשפת אם: שאלון פשוט יותר שמותאם לאתגרי המצב הביטחוני.

• תינתן אפשרות לבצע 2 בחינות פנימיות בשניים ממקצועות ההומניסטיקה (היסטוריה ואזרחות לכלל המגזרים, ספרות במגזר היהודי, תושב"ע ומחשבת ישראל בחינוך הממלכתי דתי, יהדות במגזר החרדי ומקצועות המורשת). תנ"ך במגזר היהודי ועברית במגזר הערבי והדרוזי אינם כלולים בכך ונבחנים בבחינה חיצונית.

• תוספת של 10% לציון במקצועות תנ"ך ועברית לערבים ולדרוזים (יחידות החובה).

• תוספת של 10% לציון בכלל הבחינות החיצוניות של ההגבר.

* ⁠רכיבי המעבדה במקצועות פיזיקה כימיה וביולוגיה יתבצעו באופן פנימי.

שר החינוך קיש מסר: "מאז תחילת המלחמה מערכת החינוך פועלת כדי לייצר יציבות בתוך מציאות של חוסר ודאות. כבר לפני חג הפסח פרסמנו מתווה הקלות רחב לכלל תלמידי ישראל, מתוך הנחה שהלמידה תחזור למסלולה. בפועל, נוצרה מציאות מתמשכת של אי ודאות ולחץ שאיננו רק פדגוגי, אלא גם נפשי שמשפיעה על כלל התלמידים".

"תלמידי הצפון בכלל, ותלמידי קו העימות בפרט, מתמודדים עם מציאות חריגה וממושכת שמחייבת מענה נוסף ומדויק יותר. לכן גיבשנו מתווה מדורג, מאוזן ודיפרנציאלי, שנותן מענה אמיתי לפערים שנוצרו תוך שמירה על הסטנדרטים הפדגוגיים ועל עתידם של התלמידים. המטרה שלנו היא לא רק להשלים חומר, אלא להפחית לחץ, לייצר ודאות ולאפשר לכל תלמיד לגשת לבחינות בצורה רגועה והוגנת יותר. ככל שהמציאות הביטחונית תימשך, נמשיך להתאים את המענים ברגישות ובהתאם למה שעולה מהשטח", הוסיף.