בעקבות הפגיעות של הטילים מאיראן ביממה האחרונה, בערד, דימונה ובצפון, שר החינוך יואב קיש הודיע אמש (שבת) על ביטול כל הלימודים הפרונטליים בכל מערכת החינוך החל מיום ראשון, 22 במרץ, ועד ליום שלישי, 24 במרץ. ההחלטה התקבלה לאחר הערכת מצב עם אלוף פיקוד העורף, על רקע חשש מפגיעות נוספות ואיומים שלא נחשפו קודם.

במשרד החינוך הדגישו כי חינוך מיוחד יחזור לפעילות ביום שלישי בהתאם להחרגות הקיימות, וקייטנות פסח תתקיימנה בירושלים וברשויות שיבחרו בכך, במתכונת בלתי פורמלית, שעות מצומצמות והיקפים קטנים. במקביל, משרד החינוך הכין תכנית הפוגה לילדים ונוער בצפון, לרבות הפוגות במקומות מוגנים או אזורים צהובים, כדי לאפשר זמן אוויר לילדים במהלך התקופה המאתגרת.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פנה לשר החינוך בדרישה לסיים את הלמידה מרחוק ולצאת לחופשה מיידית, כשהימים הללו יוחזרו בחופשת הקיץ. במכתבו ציין סמוטריץ': "המשימה הנדרשת מאיתנו כממשלה בעת הזו, היא להקל על ציבור ההורים. יש להגדיר ימים אלו כימי חופשה, תוך החזרת ימי הלמידה על ידי המורים במהלך חודשי הקיץ".

לדברי קיש, המלחמה יכולה להימשך שבועות או חודשים, ואי הוודאות מחייבת גמישות בתכנון החופשות והלימודים.