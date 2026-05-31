שנתיים וחצי לאחר 7 באוקטובר, משרד הבריאות הציג היום (ראשון) את הרחבת המענים הציבוריים בבריאות הנפש, לצד מהלך הסברה חדש להנגשת כלים, הפחתת סטיגמה ועידוד פנייה לעזרה.

כשנתיים וחצי לאחר השקת "מקום לנפש" - התוכנית הלאומית לבריאות נפשית, משרד הבריאות מציג עדכון על התקדמות מימוש התוכנית, שגובשה בעקבות אירועי 7 באוקטובר והמלחמה שבעקבותיהם, מתוך ההבנה כי השלכותיה הנפשיות של המלחמה ילוו את החברה הישראלית עוד שנים קדימה.

התוכנית, לה הוקצה תקציב של למעלה מ-1.4 מיליארד ש"ח, הגדול ביותר שהוקצה אי פעם לתחום בריאות הנפש בישראל - נועדה לחזק ולהרחיב את מערך בריאות הנפש הציבורי, תוך יצירת רצף מענים רחב והתאמת המענה לצרכי המטופל.

התכנית כללה הקצאת כ-600 מיליון ש"ח לקופות החולים שנועדו להגדיל את שירותי הליבה, כאשר המימוש היה מדורג: בשנת 2024 הוקצו 300 מיליון, ובשנת 2025 מומש תקציב מבחן התמיכה לקופות החולים כמעט במלואו בסך של קרוב ל-600 מיליון (עוד 300).

קופות החולים מטפלות במסגרת המרפאות לבריאות הנפש בכ-435 אלף מטופלים, שזו עליה של כ-100 אלף מטופלים מאז תחילת התכנית; כ-24 אלף מטופלים במסגרת ריבוד המענים; מרכזי החוסן מטפלים בכ-37 אלף מטופלים - עליה של כ-32 אלף מטופלים מאז תחילת התכנית, ובחוסן הקהילתי מטופלים כ-152 אלף מטופלים - עליה של כ-112 אלף מתחילת התכנית.

כעת, משרד הבריאות משיק את פרויקט "כל מה שעוזר" - פרויקט אודיו-ויזואלי בשיתוף אסי עזר, אבי אוחיון ומתן דרור ובשיתוף לפ"מ, שנועד להעלות מודעות לבריאות הנפש, להנגיש מידע וכלים פרקטיים לציבור ולעודד שיח פתוח סביב חרדה והתמודדות נפשית. במרכז הפרויקט עומדות ארבע יצירות מוזיקליות מקוריות בנושא חרדה, שנכתבו והולחנו על ידי אסי עזר ואבי אוחיון, ומבוצעות על ידי איתי לוי, נסרין קדרי, רוני דלומי ורן דנקר.

המשרד פרסם גם את נתוני אובדנות בישראל. "בישראל שיעור נמוך של מקרי התאבדות ביחס לרוב המדינות בעולם. נתוני האובדנות לאורך השנים האחרונות, בהן שנות הקורונה והמלחמה, מראים יציבות. כיוון שמדובר במספר אבסולוטי יציב לאורך שנים של עליה דמוגרפית, למעשה מדובר בירידה עקבית ומשמעותית בנתוני האובדנות לאורך השנים" נכתב בדוח.

מספר מקרי התאבדות שהגיעו למכון הלאומי לרפואה משפטית (ומהווים כשני שליש ממקרי האובדנות): בין השנים 2017-2019 נרשמו 293 מקרים, בשנת 2020 נרשמו 306 מקרים, בשנת 2021 נרשמו 278 מקרים, בשנת 2022 נרשמו 306 מקרים, בשנת 2023 נרשמו 284 מקרים, בשנת 2024 נרשמו 244 מקרים (ירידה המיוחסת להישרדות וללכידות בתחילת המלחמה), ובשנת שנת 2025 נרשמו 293 מקרים (מספר זהה לנתונים שהיו בשנים 2017-2019 טרם הקורונה).

בתחילת שנת 2026 נראית ירידה משמעותית במספר מקרי האובדנות, האופיינית לעת מלחמה, זאת לאור "שאגת הארי". כך, לפי הנתונים (המהווים כשני שליש ממקרי האובדנות), בממוצע בין החודשים ינואר עד מרץ, עמד מספר מקרי האובדנות על 59, זאת לעומת השנים הקודמות בהן הממוצע לחודשים ינואר עד מרץ עמד על 73 מקרים בשנת 2025, 61 מקרים בשנת 2024 ו-77 מקרים בשנת 2023.