משרד הבריאות באזהרה לציבור ממותג שמן זית: "תסמיני הרעלת מזון"

משרד הבריאות פרסם היום (שלישי) אזהרה לציבור מפני רכישת שמן זית ממותג "טיפה טהורה", בשל תלונות שהתקבלו על המוצר, לאחר שאדם פנה למיון עם תסמיני הרעלת מזון.

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בעקבות תלונה שהתקבלה, עלה חשד כי המוצר שמן זית של המותג "טיפה טהורה" מזויף ואינו תואם להגדרה של שמן זית. התלונה התקבלה לאחר שאדם פנה למיון עם תסמינים של הרעלת מזון ושוחרר לאחר מספר שעות.

משרד הבריאות ציין כי מבדיקה שביצע שירות המזון במשרד, עלה כי המוצר שווק באינטרנט, ללא סימון על גבי האריזה כנדרש בחוק, וללא פרטים חיוניים נדרשים כגון סוג השמן, איכותו, שם היצרן וכתובתו. כמו כן, הליך הרכישה העלה חשדות נוספים. "שיווק מוצרי מזון ללא סימון כנדרש מהווה הפרה של החוק", נמסר.

משרד הבריאות הזהיר בנוסף את הציבור מצריכת מוצר זה, וכן מרכישת מוצרי מזון ממקורות שאינם מזוהים או שאינם עומדים בדרישות הסימון על פי חוק.