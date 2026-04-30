כיתות הלימוד כבר מצוידות, האישור התקבל, המרצים והפרופסורים מוכנים, הסטודנטים רשומים והאוניברסיטה ללימודי רפואה הראשונה באילת עומדת לפתוח את שעריה.

הפקולטה לרפואה באילת, המוקמת ביוזמת שר החינוך והעירייה, תפתח את שנת הלימודים באוקטובר 2026 כשלוחה פרטית של אוניברסיטת דברצן ההונגרית. הושקעו בה 400 מאות מיליון שקלים, במטרה לחזק את מערכת הבריאות בדרום ולענות על המחסור ברופאים.

דוקטור משה כהן, שעבד במשך שנים באיכילוב, מכהן כיום כמנכ"ל מדיקל דוקטור. הוא פגש כבר אלפי סטודנטים שעברו אצלו במכינה ללימודי רפואה בחו"ל, ועכשיו הניסיון הזה מופנה לִפתיחת האוניברסיטה באילת.

"יהיה פה בניין לספרייה, לאודיטוריום, בניין לכיתות ומעבדות, בניין למעונות סטודנטים, מרכז ספורט. כל השטח הזה הולך להיות קריה אקדמית לרפואה. ואתם נותנים טווח זמן של שלוש שנים של בנייה. אני מקווה, נוכל להתחיל לבנות בסוף השנה הזאת-תחילת שנה הבאה", הוא מספר.

כל סטודנט שיעמוד בתנאי הקבלה ויעבור מכינה, יוכל להחליט האם ללמוד באילת או בהונגריה, באותם תנאי קבלה ואותו תעריף של שכר הלימוד. כשישים כבר נרשמו לפקולטה בעיר הדרומית, וחדרי המעונות כבר מחכים להם.

שכר הלימוד כאמור יהיה זהה: 70 אלף שקלים בשנה. המעונות יעלו כ-3,500 שקלים בחודש. הסטודנטים שילמדו באילת אמורים לתגבר את בית החולים יוספטל ולהשתלב בו בהתמחויות במקצועות שונים.

מדי שנה, יגיעו לאילת כ-15 פרופסורים לרפואה מהונגריה כדי להעביר שיעורים לתלמידים ויצטרפו אליהם רופאים ומרצים ממוסדות רפואיים בכל רחבי הארץ.

המועצה להשכלה גבוהה אישרה את הקמת השלוחה הזרה באילת, כדי שיותר סטודנטים ילמדו בישראל במקום לעזוב לאירופה. מודל הלימודים יכלול שלוש שנים פרה-קליניות באילת, בלימודים בשפה האנגלית, ולאחר מכן השלמת הלימודים הקליניים. המטרה היא הגדלת מספר הרופאים באזור אילת ובנגב, ושיפור השירותים הרפואיים ביוספטל.

הסטודנטים שצפויים להתחיל את לימודיהם נמצאים כבר עמוק בלמידה למבחני הקבלה. למשל תהל, בת 23 מירושלים, קצינה משוחררת שהתקבלה ללימודים בהונגריה אבל העדיפה לחתור לתואר באילת. או אבריאל, בן 24 ממגדל העמק, שלומד למבחנים בחודש מאי הקרוב.

באילת ישנם 65 אלף תושבים, ובקיץ עוברים בה מדי יום כ-140 אלף תיירים ונופשים. אבל התשתית הרפואית רחוקה מִלהיות מספיקה. כ-240 קילומטרים מכל מרכז רפואי אחר, ואין בו מחלקות חשובות כמו קרדיולוגיה, נוירולוגיה או אפילו פגייה.

שירותי החירום ניתנים בחלקם על ידי רופאים חסרי ניסיון, והמתמחים נדרשים לבצע פי שלושה תורנויות מעמיתיהם בבתי חולים אחרים. בעוד חצי שנה אילת תקלוט את הסטודנטים הראשונים באוּניברסיטה שעשויה לחולל מהפכה בבריאות בדרום הארץ - אולי אפילו בישראל כולה.