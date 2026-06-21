חשד לאבולה בישראל: במשרד הבריאות מרגיעים - "הסיכוי להתפשטות נמוך מאוד"

במשרד הבריאות מנסים להרגיע היום (ראשון) את החשש הציבורי בעקבות שני המקרים החשודים לאבולה בישראל. ההערכה היא שהסיכוי להגעת חולה אבולה לישראל אינו גבוה, וכי גם במקרה כזה אין חשש ממשי להתפשטות המחלה בארץ.

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נכון לעכשיו אין חשודים נוספים מלבד שני נוסעים ששבו ממדינה שבה מוגדרת התפרצות של המחלה. במשרד הבריאות מדגישים כי עצם העובדה ששני המקרים התגלו באותו זמן היא מקרית, וכי אדם מוגדר כחשוד רק אם שהה במדינה שבה יש התפרצות ופיתח תסמינים אופייניים, ובהם חום של 38 מעלות ומעלה.

עוד נמסר כי ישראל אינה מונעת כניסת אזרחים ותושבים ישראלים ממדינות שבהן קיימת התפרצות, אך לגבי אזרחים זרים נקבעו תנאי כניסה ובדיקות ייעודיות שעליהם לעמוד בהן טרם הגעתם לישראל.

במשרד הבריאות הבהירו כי אין סכנת הדבקה לנוסעים שטסו עם שני החשודים, וכי הנושא נבדק בהתאם למאפייני המחלה ותקופת הדגירה שלה. שני החשודים מטופלים בבידוד ייעודי בבתי החולים, תחת ניהול החמ"ל הלאומי, תוך שמירה על פרטיותם וסודיותם הרפואית.

במקביל, כלל בתי החולים וצוותי מד"א ברחבי הארץ קיבלו הנחיות לזיהוי מהיר של חשודים באבולה ולטיפול בהם בהתאם לנהלים שנקבעו מראש. במשרד הבריאות מדגישים כי המטרה המרכזית היא אבחון מהיר וטיפול מיידי במקרה הצורך, כדי למנוע כל אפשרות להתפשטות המחלה.

נכון לעכשיו טרם התקבלו תוצאות סופיות לבדיקותיהם של שני החשודים, ובמשרד הבריאות אומרים כי עם קבלתן הן יפורסמו לציבור.