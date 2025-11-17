נתניהו: "הפצ"רית קיבלה מתנות בעשרות אלפים כשהייתה בתפקיד, אבל רק לי תפרתם תיק"

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב היום (שני) לעדותו בתיקי האלפים. לכל אורך הדיון, נתניהו חזר על הטענה שקיבל אישור משפטי לקבלת המתנות מחבריו.

במהלך החקירה הנגדית בתיק 1000, ראש הממשלה התייחס גם לפצ"רית יפעת תומר-ירושלמי והאשים אותה ש"קיבלה מתנות בעשרות אלפים מחברה שלה כשהייתה בתפקיד. אבל אין לי שום טענות אליה לגבי זה".

מאוחר יותר, נתניהו נקב ברשימה של הבכירים שלדבריו קיבלו מתנות ממקורבים: "היועמ"שית קיבלה עשרות אלפי שקלים, יוסי כהן קיבל גם הוא", והוסיף: "אבל רק במקרה שלי שיניתם את החוק ותפרתם תיק".