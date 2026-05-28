פרקליטות המדינה מתכננת להחמיר את כתב האישום נגד אלי פלדשטיין, כך פרסם הערב (חמישי) לראשונה פרשננו לענייני משטרה משה שטיינמץ. ל-i24NEWS נודע, כי כעת התכנון הוא לייחס לפלדשטיין את ביצוע העבירה בצוותא, זאת לאחר ההחלטה להגיש כתב אישום בפרשה נגד יונתן אוריך.

כזכור, מוקדם יותר היום פרסם פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג אודות כתב האישום החמור נגד אוריך, המייחס לו שני מעשים של מסירת ידיעה סודית, עם כוונה לפגוע בביטחון המדינה, וכן השמדת ראיה.

בנוסף, התקבלה החלטה עקרונית להעמיד לדין גם את ישראל אינהורן, שמסרב לחזור לישראל. היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה מאמצים את גרסת פלדשטיין, כי אוריך מעורב לא רק במסירת הידיעה הסודית הגולמית לעיתונאים ישראלים, לאחר הפרסום בעיתון "בילד" הגרמני, אלא שהוא היה מעורב ואישר לפלדשטיין גם את עצם ההדלפה עצמה לעיתון.

פרשת המסמכים המסווגים נחשפה בסוף שנת 2024, במסגרתה עלה החשד לפיו מספר מקורבים לראש הממשלה בנימין נתניהו קיבלו מסמכים וחומרים מסווגים מבלי שהיו מורשים לכך, והדליפו אותם ל"בילד" הגרמני בספטמבר 2024.

המסמך המדובר, שהוצג באופן מסולף כאסטרטגיה של חמאס, הושג באופן בלתי חוקי מאגפי המודיעין ונמסר דרך שרשרת אנשים, כאשר הצנזורה הצבאית דחתה את פרסומו בישראל. במרכז הפרשה עומדים כאמור אוריך, אלי פלדשטיין - שהיה דוברו של נתניהו, ישראל איינהורן בעל חברת הייעוץ "פרספשן" וארי רוזנפלד, נגד במילואים בצה"ל שסיפק את המסמכים המסווגים.