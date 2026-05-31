קצינת משטרה נוספת עותרת נגד בן גביר בטענה שהוא בולם את קידומה

קצינת משטרה נוספת עותרת הבוקר (ראשון) לבג"ץ נגד השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, בטענה שהוא בולם את קידומה. העותרת, רפ"ק רעות רוזנברג ממערך הייעוץ המשפטי של המשטרה, נבחרה לתפקיד ראש מדור נזיקין וכבר הייתה אמורה לעלות לדרגת סגן-ניצב.

לפי העתירה, על אף שהליך המינוי הושלם, השר בן גביר מסרב מזה תשעה חודשים לחתום על המינוי הרשמי ובכך תוקע את המהלך.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ של i24NEWS עברית <<<

בחודש פברואר האחרון הורה בית המשפט המחוזי לבן גביר להעניק דרגת סגן-ניצב לשוטרת רב-פקד רינת סבן. בפסק הדין נקבע כי סירוב השר עומד בניגוד לעמדתם של גורמי המקצוע ובראשם המפכ"ל, ושלעמדה זו יש לתת את המשקל המשמעותי: "חוסר סבירות קיצוני המצדיק התערבות".

רב-פקד סבן, עוזרת ראש אגף החקירות שהעידה במשפט תיקי האלפים המתנהל נגד נתניהו, אמרה בדיון בעניין קידומה: "מה שנעשה לי בשנה האחרונה לא נתפס, יש פה מימוש של איום - 'דעו לכם שאם תתעסקו בתיקים מסוימים זה המחיר שתשלמו, יש פה מחיר אישי שאני משלמת ולחוקרים אסור לחשוש".