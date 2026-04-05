הפרקליטות מבקשת ממשרד המשפטים האמריקני להסגיר את מפעיל אתר "עדנה קרנבל" יונתן קאפח, ישראלי שעבר להתגורר בארצות הברית. על פי הפרקליטות, קאפח מקדם אג'נדה קיצונית נגד נשים ונגד מתלוננות על עבירות מין, תוך שהוא חושף פרטים מזהים על קטינים ומתלוננים, תוך פרסום פרטים המצויים תחת צווי איסור פרסום, ולטענת מערכת האכיפה בישראל חלק מפרסומיו אף עולים כדי הטרדה מינית.

הפרקליטות אספה זמן רב חומרים נגדו, ובהמשך פנתה למשרד המשפטים האמריקני וביקשה להסגיר אותו לישראל לצורך העמדה לדין. המשוכה בפניה ניצבת הפרקליטות - רף חופש הביטוי בארצות הברית הרבה יותר גבוה, וחלק מהמעשים המיוחסים לו בישראל לא נחשבים עבירה על פי חוקי ארצות הברית.

לאורך השנים, משרד המשפטים פעל פעמים רבות כדי לחסום את האתר הזה לגלישה דרך ספקיות התוכן בישראל. כעת משרד המשפטים מבקש להסגיר את המפעיל של האתר ולהעמידו לדין בישראל.

הפרקליטות מסרה בתגובה: "כעניין שבמדיניות, איננו מתייחסים להליכי הסגרה, בין שישנם ובין שלא, אלא מקום בו מתנהלים הליכים פומביים, ואין בכך כדי לאשר או להכחיש דבר".

את תגובת "עדנה קרנבל" לא ניתן היה להשיג.