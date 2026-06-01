הפרקליטות האזרחית צפויה לבחון מחדש את סוגיית הפיצוי שתקבל המדינה לשלם לאלמקייס במסגרת התביעה האזרחית שהגיש נגדה, כך מפרסם הערב (שני) פרשננו לענייני משפט אבישי גרינצייג.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

המהלך מגיע בעקבות קביעותיהם של שופטי בית המשפט העליון, נעם סולברג ואלכס שטיין, שלפיהן פרשת רומן גופמן אינה רלוונטית לכתב האישום נגד אלמקייס, וכן לאחר שנקבע כי גופמן לא שיקר ולא הפקיר את אלמקייס.

עד כה ניהלו הצדדים משא ומתן על פיצוי בהיקף של קרוב ל-4 מיליון שקלים, אולם כעת ההערכה היא שסכום הפיצוי יופחת באופן משמעותי.

עורכי דינו של אלמקייס, עו"ד אורית חיון ועו"ד דין כוכבי, טענו כי דחיית העתירה אינה מהווה "ניקוי מוחלט" של גופמן. לדבריהם, "פסק הדין מאגד בחובו אמירות לא פשוטות נגד גופמן לצד אמירות המנקות אותו מכשל בטוהר המידות", והוסיפו כי "הפגמים המהותיים שנפלו בהתנהלות הוועדה יותירו לעד עננה כבדה מעל ראשו של גופמן".

כזכור, מוקדם יותר היום, בג"ץ דחה ברוב דעות שתי עתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד, ואישר למעשה את הצבתו בתפקיד כבר השבוע. לפי קביעת השופטים, לא נפל דופי ערכי בגופמן לאור פרשת אלמקייס, וכן נקבע כי "הטענה שהפקיר את הנער בעת הפעלתו - שגויה".