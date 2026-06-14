בית המשפט גזר עונש מאסר בפועל של 11 שנים ושמונה חודשים על תושב המרכז, שביצע עבירות מין קשות בבת זוגו ואם ילדיו. הנאשם הורשע בעבירות אינוס בנסיבות מחמירות וניסיון אינוס, לאחר שנקבע על ידי בית המשפט בהכרעת הדין כי הוא השליט משטר של פחד ואימה בבית, איים על בת זוגו, השפיל אותה והתעלל בה פיזית ומינית.

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בית המשפט נתן אמון מלא בעדותה של המתלוננת וקבע, כי הנאשם דרש וקיבל ממנה יחסי מין גם כאשר לא הסכימה לכך, לעיתים תוך איומים והפעלת כוח, והתעלם לחלוטין מתחינותיה ומסבלה.

בשלב הטיעונים לעונש, ביקשה הפרקליטות להשית על הנאשם עונש של 15 שנות מאסר בפועל. בית המשפט גזר עליו 11 שנים ו-8 חודשים במצטבר בגין הרשעה קודמת, וכן השית עליו פיצוי למתלוננת בסך 70 אלף ש"ח.

בגזר הדין ציין בית המשפט כי "זכותה של אישה לאוטונומיה על גופה אינה נחלשת בתוך קשר זוגי או בהיכרות אינטימית שבין האנס לקורבנו ואין בה כדי להפחית מעוצמת הפגיעה. אונס בקשר זוגי פוגע קשות בתחושת הביטחון של האישה, גורם לה לתחושת בגידה וחוסר אונים, ומייצר נזק נפשי ארוך טווח. אין מקום לגלות יחסי סלחני כלפי אינוס בתוך מערכת יחסים זוגית, ויש להגן על האוטונומיה של נשים ועל כבודן כאדם גם במסגרת מערכת יחסים זוגית".

התובעת בתיק, עו"ד טלי קרת מפרקליטות מחוז מרכז (פלילי), מסרה לאחר גזר הדין: "הנאשם ביצע עבירות מין חמורות בבת זוגו בתוך ביתם - המקום שאמור להיות עבורה המרחב הבטוח והמוגן ביותר. הוא ניצל את פערי הכוחות ביניהם, הטיל עליה אימה מתמשכת והתייחס אליה כאל כלי לסיפוק רצונותיו המעוותים, תוך התעלמות מוחלטת מרצונה, מכבודה ומזכותה על גופה. לאורך ההליך המשפטי הנאשם לא קיבל אחריות למעשיו, אלא ניסה להטיל את האשם במתלוננת ולהציג אותה באור שלילי. העונש שהטיל בית המשפט לא ירפא את הנזק הקשה שגרם לה הנאשם ושמלווה אותה עד הים, אך יש בו משום הכרה בסבלה, עשיית צדק ואולי גם מעט נחמה".