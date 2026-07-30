נער בן 15 שלח בוואטסאפ הודעות שמאיימות על חיילים, וכתב אישום חמור הוגש היום (חמישי) נגדו, בעבירות של איומים בביצוע מעשה טרור.

בתחילת החודש הקטין, בן 15.5, העלה בקבוצת וואטסאפ שעוסקת בגידול כלבים, סרטון ובו נראה רכב צבאי סמוך לרפת, כשברקע הוא אומר: "הנה הגיעו הצבא, שאלוהים יבייש אותם".

מיד לאחר מכן הקליט הודעה קולית, בה איים במעשה טרור. "בא לי לשים להם מטען, אני יודע איפה הם יושבים, אתם רוצים להכווין אותי לדבר הנכון או ללא נכון, תכווינו אותי ללא נכון יותר טוב. אניח לכל אחד מטען מלמטה ושאלוהים יהיה איתם".

אחד מחברי הקבוצה הזהיר את הקטין כי דבריו עלולים להוביל לדיווח ולמעצרים. למרות זאת, בסמוך לאחר מכן, הקליט הקטין הודעה קולית נוספת, בה שב ואיים במעשה טרור: "אפוצץ בהם מטען, עוד מעט, הם הולכים לבנות את הרפת שלהם, האוהל המסריח שלהם וצריכים מעט זמן. חכו עוד מעט, מתנות אללה יהיה להם". בעקבות הודעותיו של הקטין, אחד מחברי הקבוצה דיווח למשטרה.

בכתב האישום, אותו הגישה עו"ד הילה כהן קדוש, ציינה פרקליטות מחוז מרכז כי במעשיו, איים הנאשם לבצע מעשה טרור מתוך מניע אידיאולוגי ובמטרה לעורר פחד או בהלה בציבור.

הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להורות על המשך התנאים המגבילים, לרבות איסור החזקת טלפון נייד ושימוש ברשתות החברתיות, וזאת עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.