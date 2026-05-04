דוברות בתי המשפט עדכנה הבוקר (שני) כי הדיון בעדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק האלפים לא יתקיים במהלך היום כמתוכנן. עוד נמסר בהודעה כי הדיון בוטל "לאחר עדכון שהתקבל מעורך הדין עמית חדד במהלך הלילה. בשלב זה אין פרטים נוספים שנוכל לעדכן".

בתוך כך, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה פנתה אמש במכתב לנשיא המדינה יצחק הרצוג, בו הודיעה כי היא ופרקליט המדינה עמית איסמן "מוכנים לנהל משא ומתן להסדר טיעון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו" במסגרת התיקים המתנהלים נגדו.

הפנייה של היועמ"שית לנשיא הרצוג מגיעה כשבוע לאחר שיועמ"שית הנשיא, עו"ד מיכל צוק, פנתה לצדדים במשפט רה"מ והזמינה אותם לקיים מגעים לטובת הגעה להסכמות והסדר טיעון.

משרד המשפטים מדגיש כי הנכונות להידברות בין שני הצדדים מותנית בכך ש"לא יהיו תנאים מוקדמים לשיח ומבלי לפגוע בהתקדמות המשפט, כמקובל". כלומר, שהדיונים בבית המשפט יימשכו כסדרם במקביל למגעים.