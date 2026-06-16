"הפרה במודע את החוק": ביהמ"ש דחה את טענת החסינות של טלי גוטליב

בית המשפט המחוזי דחה היום (שלישי) את טענת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב במסגרת התביעה האזרחית שהגישה נגדה שקמה ברסלר, לאחר שגוטליב פרסמה את שמו של בעלה אשר משרת כאיש שב"כ, והפיצה קונספירציה הקושרת אותו ליחיא סינוואר. על פי ההחלטה, אין לחברי כנסת את הזכות להציג שקרים מוחלטים כעובדות, או להפר ביודעין את החוק על ידי חשיפת זהותו של איש שב"כ.

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בהחלטה נכתב כי "הנתבעת מאשרת בפרסומיה כי הפרה במודע את חוק השב"כ וחשפה את זהותו של בעלה של התובעת, תוך שהיא מבהירה, שוב ושוב, כי הוא מודעת לקושי בפרסומיה ומפרסמת אותם בהסתמך על החסינות שניתנה לה. הנתבעת מסבירה כי לדעתה יש חשיבות ציבורית לחשיפת הקשר המשפחתי בין התובעת שהובילה מחאה ציבורית וגורם בכיר בשירותי הביטחון, ולכן הפרסום הוא חלק ממילוי תפקידה. אלא שכפי שנקבע בפסיקה, חבר כנסת אינו יכול ליטול את החוק לידיו או להפר אותו במודע, ואינו רשאי לחשוף את שמו של איש שירותי הביטחון, רק משום שחבר הכנסת סבור שיש בכך ערך ציבורי".

"די בכך לקבוע כי פרסומים הקשורים בבעלה של התובעת אינם פרסומים מוגנים לפי סעיף 1 לחוק החסינות, ולכן אינם זוכים להגנת סעיף 13(1) לחוק איסור לשון הרע. בהקשר זה יוער כי הנתבעת עצמה טוענת שהפרה במודע צו איסור פרסום בנוגע לפגישה (מוכחשת) בין התובעת לראש המוסד. צו זה לא הוצג, ואין בידי לקבוע אם הופר או לא, אך ניתן לראות כי עמדת הנתבעת בנוגע לתחולת הדין על חברי הכנסת היא עקבית. עמדה זו, שמותירה בידי חבר הכנסת אפשרות רחבה להפר את החוק במודע או לחשוף זהותם של אנשי ביטחון, לפי שיקול דעתו, רק משום שהוא סבור שראוי לעשות זאת, נדחתה בפסיקה, היא פוגעת בשווין לפני החוק, ויש לה השלכות רוחב מרחיקות לכת", נכתב.

אתמול קיבלה ועדת הכנסת את בקשתה של גוטליב לקביעת חסינות בפני דין פלילי. 11 חברי כנסת תמכו בבקשה, ושלושה התנגדו. ההחלטה תובא מחר לאישור מליאת הכנסת.

ההחלטה התקבלה בתום שלושה ימי דיון סוערים. חברי ועדת הכנסת החליטו לקבל את בקשתה של גוטליב לקביעת חסינות מפני העמדה לדין הפלילי בשתי עילות: המעשה בוצע במילוי התפקיד כחבר כנסת, וכן כתב האישום הוגש שלא בתום לב או תוך אפליה. במהלך הדיון אתמול נרשמה סערה כאשר פרקליט המדינה, עמית איסמן, החליט לנטוש את הדיון בעקבות כך שלא קיבל רשות דיבור מיו"ר הוועדה, אופיר כץ.