ועדת הכנסת החליטה להשאיר את חסינותה של טלי גוטליב, המליאה תכריע

ועדת הכנסת קיבלה היום (שני) את בקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב לקביעת חסינות בפני דין פלילי. 11 חברי כנסת תמכו בבקשה, ושלושה התנגדו. ההחלטה תובא לאישור מליאת הכנסת ברביעי הקרוב.

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ההחלטה התקבלה בתום שלושה ימי דיון סוערים. חברי ועדת הכנסת החליטו לקבל את בקשתה של גוטליב לקביעת חסינות מפני העמדה לדין הפלילי בשתי עילות: המעשה בוצע במילוי התפקיד כחבר כנסת, וכן כתב האישום הוגש שלא בתום לב או תוך אפליה. במהלך הדיון היום נרשמה סערה כאשר פרקליט המדינה, עמית איסמן, החליט לנטוש את הדיון בעקבות כך שלא קיבל רשות דיבור מיו"ר הוועדה, אופיר כץ.

דוברות הכנסת

11 חברי כנסת תמכו בבקשה: חברי הכנסת אופיר כץ, ניסים ואטורי, עמית הלוי, משה סעדה, אביחי בוארון שמחה רוטמן, אוריאל בוסו, יוסף טייב, יצחק גולדקנופף מישל בוסקילה ולימור סון הר מלך. שלושה התנגדו: עודד פורר, נאור שירי ומירב בן ארי.

כזכור, בחודש שעבר הודיעה היועצת המשפטית לממשלה על כוונתה להגיש כתב אישום נגד חברת הכנסת גוטליב בעבירה של "גילוי ופרסום מידע סודי" לחוק שירות הביטחון הכללי. בהמשך לכך, הגישה חברת הכנסת את בקשתה כי הכנסת תקבע שתהיה לה חסינות לגבי אותה אשמה.

גוטליב ביקשה להדגיש לאורך הדיונים כי כתב האישום הוגש נגדה בחוסר תום לב וכי היא עומדת על חסינותה המובהקת: "החסינות של חברי הכנסת היא קודש. הניסיון להטיל אימה על אלה שעושים את עבודתם לא יעזור לכם. חשפתי את בן זוגה של שקמה ברסלר בכוונת מכוון. לי היה ברור כשמש שהיו כאן חתרנות ומרד שהשב"כ לא חקר".

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, ציינה בדיון הקודם כי "החקירה נפתחה בעקבות פנייה של שירות הביטחון הכללי, בשל הסיכון שנוצר מחשיפת פרטיו של לוחם שפרטיו אסורים בפרסום תוך כדי מלחמה" והדגישה כי לשיטתה לא מתקיימת עילת חסינות במקרה זה.

לפני ההצבעה היום סיכמה גוטליב את טיעוניה: "אם לא הייתי מבצעת עבירה לא הייתי צריכה חסינות. אנשים לא קראו את כתב האישום, לא מייחסים לי את פרסום שמו של בן זוגה של שקמה ברסלר. מייחסים לי שיתוף של ידיעה ששותפה באלפי שיתופים מאתר 'עדנה' ואף אחד לא נחקר. 7,000 מחבלים לא פורצים את גבולות ישראל אלא אם משהו איום התרגש עלינו. אם לא הייתי צודקת לא היו מתעסקים בזה בכלל. באיזה עולם ראש ממשלה לא מקבל מידע עד 6:29 על צוות טקילה שיכל למנוע את כל התופת. מי שפגע בביטחון המדינה זה מי שחשב שאפשר לבוז לממשלת ימין. יש לכם עסק עם חברת כנסת שמטורפת על העם הזה ואתם לא תטילו עליי אימה".