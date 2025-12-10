היועמ"שית עסקה בפרשת הפצ"רית - למרות שהומלץ לה להימנע; יועצה הבכיר נמנע | אבישי גרינצייג

פרסום ראשון: עוזרה הבכיר של היועצת המשפטית לממשלה, עורך הדין חגי הרוש, מנע את עצמו מן הרגע הראשון מטיפול בפרשת הפצ"רית, כך פרסם היום (רביעי) לראשונה פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג. כאמור, הרקע לכך הוא הקשר של לשכתה של בהרב מיארה עם סגן הפצ"רית גל עשהאל, בגין בדיקת הדלפת סרטון שדה תימן, והתגובה לבג"ץ בשם היועצת המשפטית לממשלה בנושא זה.

עוד נודע ל-i24NEWS, כי לבהרב מיארה הומלץ להסיר את ידיה מהטיפול בפרשה - אך היא סירבה, המשיכה לטפל בנושא בעצמה והורתה לרמטכ"ל להתנהל מולה ישירות. בהמשך, היא נאלצה לפנות לקבלת חוות דעת של היועצת המשפטית של משרד המשפטים יעל קוטיק על השאלה האם היא מצויה בניגוד עניינים, זאת רק כשלא הייתה לה ברירה עקב מכתבי התראה ועתירות לבג"ץ.

כאמור, גם כשבהרב מיארה פנתה אליה - היא הסתירה ממנה את העובדה שהעוזר הבכיר שלה מנע את עצמו מעיסוק בפרשה, וכך גם המשנה לפרקליט המדינה עורך הדין אלון אלטמן.

אם לא די בכך, לאחר חוות הדעת של קוטיק, בהרב מיארה כתבה סעיף שלם שמותח ביקורת על איכות חוות הדעת של היועצת במשרד המשפטים. לצד זאת, העובדה שהעוזר הבכיר מנע את עצמו מעיסוק בפרשה בגלל מעורבות לשכת היועמ"שית בפרשת שדה תימן - הוסתה לחלוטין.

אמש נחשף ב-i24NEWS כי סגן הפצ"רית גל עשהאל אמר במהלך חקירתו כי כל פעולותיו הונחו ולוו על ידי לשכתה של בהרב מיארה. עשהאל ציין בפירוש כי עמד בקשר ישיר מול הרוש - עוזרה הבכיר, שהנחה אותו בשם היועצת המשפטית לממשלה בפרשת הדלפת הסרטון משדה תימן.