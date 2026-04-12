שופט בית המשפט העליון עופר גרוסקופף הורה היום (ראשון) על שחרורו למעצר בית של צעיר מלוד, הנאשם בעבירות מין ואלימות קשות במיוחד כלפי פעוטה בת 3, ביתו של בת זוגו לשעבר. ההחלטה התקבלה למרות התנגדות הפרקליטות ושירות המבחן, שהזהירו מפני מסוכנותו הגבוהה.

לפי כתב האישום שהוגש כבר ביוני 2022, הנאשם ביצע שורת מעשים חמורים בפעוטה, בהם תקיפה אלימה ופגיעה מינית אכזרית שגרמה לנזקים רפואיים קשים והובילה לסדרת ניתוחים. עוד עולה כי מדובר היה בדפוס מתמשך של פגיעה והזנחה.

למרות חומרת האישומים, קבע השופט כי חלפו כשנתיים מאז מעצרו של הנאשם, וכי לא ניתן להמשיך להחזיקו במעצר מלא ללא בחינת חלופות. בהתאם לכך, הורה על שחרורו למעצר בית תחת איזוק אלקטרוני ובתנאי שלא יבוא במגע עם קטינים.

החלטה זו מעוררת ביקורת חריפה, בין היתר בשל זהות המפקחים המיועדים - בני משפחתו של הנאשם, שלחלקם עבר פלילי הכולל עבירות אלימות חמורות. זאת, בניגוד לעמדת גורמי המקצוע שקבעו כי קיימת מסוכנות מובהקת וכי אין חלופת מעצר ראויה.

ברקע ההחלטה עומדת גם התמשכות ההליך המשפטי, שנגרמה בין היתר בשל החלפת ייצוג משפטי מספר פעמים ודחיות דיונים. עם זאת, גורמים המעורים בפרטים טוענים כי אין בכך כדי להצדיק הקלה בתנאי המעצר לנוכח חומרת המעשים והסיכון לציבור.