ניצב בדימוס עמי אשד, לשעבר מפקד מחוז תל אביב, הגיש בימים האחרונים לבית משפט השלום בתל אביב תביעת לשון הרע בסכום כולל של 1.7 מיליון שקלים נגד משטרת ישראל, דובר המשטרה ניצב משנה אריה דורון ורח"ט דוברות המשטרה תת-ניצב ליאור אבודרהם.

במוקד התביעה נמצאת הודעת דוברות חריגה שפורסמה בינואר האחרון בחשבון הטוויטר הרשמי של המשטרה, בה נכתב בין היתר כי אשד "סיים את תפקידו בנסיבות שמוטב לא להרחיב לגביהן, לרבות תקלות מבצעיות שאף עלו בחיי אדם".

לטענת אשד, מדובר בפרסום שקרי, דיבתי, מסית, משולח רסן, אלים ופוגעני. לתביעה קדם מכתב התראה שנשלח כבר בתחילת פברואר, ובו דרש אשד הבהרה, התנצלות ופיצוי בסך מאה אלף שקלים. במשטרה דחו את הדרישות. בכיר במשטרה אומר בתגובה: "נעמוד בזה בגבורה. כל מילה שנאמרה - אמת היא".

כזכור, אשד תקף בחריפות את המשטרה בדברים שנשא בקונגרס הליברלי הראשון של התנועה לאיכות השלטון בתל אביב. בדבריו טען לפוליטיזציה מתמשכת של הארגון ולפגיעה בערכיו המקצועיים וכי המפכ"ל דני לוי הוא "עבד נרצע". עוד אמר אשד בדבריו: "המשטרה שותפה לדבר עבירה. בהתחלה שלחו לגמלאות את חוקרי נתניהו וזה לא הדליק לאף אחד מאיתנו נורה אדומה. אחר כך היתה התערבות במדיניות פיזור הפגנות ועדיין לא נדלקו נורות אדומות. מינו מפכ"ל בובה".

אתמול פורסם במהדורה המרכזית של i24NEWS על ידי כתבנו בכנסת עמיאל ירחי כי אשד מונה לאחרונה לאחראי על תחום מניעת ההדלפות באיחוד המפלגות של נפתלי בנט ויאיר לפיד.