"הפרקליטות זה ארגון פשע": אחרי שנים של רדיפה - אפי נוה פותח הכל

אפי נוה חוזר, והוא לא מתכוון לבקש סליחה. אחרי שנים של שתיקה, האיש שהכיר כל פינה במסדרונות הכוח פורץ שוב לקדמת הבמה. הוא לא נכנס מהחלון כגנב; הוא פותח את הדלת בבעיטה, מכוון היישר לפריימריז בליכוד ולמסדרונות הכנסת, חמוש בביטחון של מי ששרד את הטלטלה הקשה ביותר בחייו.

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בכוונת שלו נמצאת ה"הגמוניה". את מנדלבליט הוא מגדיר כחלש, את שי ניצן כעבריין "תופר תיקים", ואת גיל לימון כסנצ'ו פנצ'ו שמנהל את המדינה מאחורי הקלעים.

עבור נוה, הפרקליטות היא "ארגון פשיעה" שפועל בשיטות אפלות. הוא הזכיר את פרשת הפריצה לטלפון הנייד שלו והענקת חסינות לפורצים - הכל כדי: "לסלק דמויות שלא מתיישרות עם הקו".

"הפרקליטות זה ארגון שמתנהל כמו ארגון פשיעה. כשאני מסתכל מה הם עושים שם, אני אומר לעצמי 'איך זה יכול להיות? איזה שלטון חוק זה?' הם לא יכולים להשתמש בתוצרים שהושגו בעבירה. אולי צריך שבית משפט יסביר להם את זה, אם הם לא מבינים את זה בעצמם", אמר.

כשזה מגיע לנתניהו, נוה הופך למעריץ מושבע: "מנהיג דגול, גאון שייזכר בהיסטוריה". הוא רואה במשפט נתניהו ניסיון חיסול פוליטי של מערכת שלא מסוגלת להביס אותו בקלפי. "הציבור לא מטומטם", הוא קובע בנחרצות, כשהוא מתאר תקשורת מגויסת ואובססיבית שמנסה להנדס את התודעה הציבורית בכל ערב מחדש.

גם לשכת עורכי הדין, הבית שבו צמח, סופגת אש. לדבריו, הלשכה "גוססת" ונשלטת על ידי אג'נדה קיצונית של ארגון "אחים לנשק". הוא מבכה את הנתק המוחלט בין הלשכה לשר המשפטים ומתריע מפני אובדן השפעה, בעודו טוען לאכיפה בררנית ומלטפת כלפי מי שנמצא "בצד הנכון" של המפה הפוליטית.

עם גב מהמשפחה וזוגיות חדשה, נוה מרגיש חסין. הוא עבר את הנמוך מכל - מהפריצה לפרטיות ועד לשאלות הקשות של ילדיו, ויוצא מהצד השני מפוכח וממוקד. הוא לא בא רק כדי להיבחר, אלא כדי לבצע "טיפול שורש" במערכת המשפט, שלדבריו השתלטה על המדינה וביטלה את רצון הבוחר.