אחרי המאבק על הדרגה: סנ"צ רינת סבן פותחת במלחמה נגד המגיבים ברשת

סגן-ניצב רינת סבן פותחת במאבק משפטי נגד גולשים שלטענתה הכפישו אותה ברשתות החברתיות, לאחר מאבק משפטי ממושך שבסופו קיבלה את דרגת סנ"צ, כך פרסמה הערב (ראשון) ראש דסק הפלילים לי עייש.

בימים האחרונים שיגרו עורכי דינה של סבן שורת מכתבי התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים נגד מפרסמים ברשת, בדרישה להסרה מיידית של הפרסומים ולפיצוי של 100 אלף שקלים מכל אחד מהמגיבים.

באחד המכתבים, שנשלח לאדם שכינה אותה בפייסבוק "עבריינית בחסות החוק", נכתב: "מדובר במסע הכפשה זדוני ומתוכנן נגד קצינה מצטיינת שקידומה עוכב שלא כדין. הפרסום לפיו רינת סבן היא עבריינית בחסות החוק הוא שקר גס, מופרך מיסודו ומהווה לשון הרע מהרף החמור ביותר".

לפי גורמים בסביבתה של סבן, לפחות אחד מהמפרסמים כבר הסיר את הדברים ואף פרסם התנצלות פומבית, אך לדבריהם מדובר רק בתחילת המהלך ומכתבי התראה נוספים צפויים להישלח בימים הקרובים.

עו"ד מגי ישראלי ועו"ד אסף שרעף, המייצגים את סבן, מסרו: מרשתי סגן ניצב רינת סבן, קצינת משטרה מצטיינת אשר רק באחרונה כאות והערכה הועלתה בדרגה, הגשנו מכתבי התראה בטרם הגשת תביעה כנגד המנאצים שהעזו להטיל דופי בשמה הטוב. במידה ודרישותינו לא ייענו בכוונתנו להגיש תביעה כל ננהג בכל המקרים, לא נאפשר להפוך למרמס את שמה הטוב של אוכפת חוק.