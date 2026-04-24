מבצע "כנפי שחר": 240 עולים מקהילת בני המנשה נחתו בישראל

כ-240 עולים מקהילת בני המנשה שבצפון-מזרח הודו נחתו הלילה (בין חמישי לשישי) בנתב"ג, במסגרת מבצע "כנפי שחר" של משרד העלייה והקליטה והסוכנות היהודית. המהלך הוא חלק מהחלטה להעלות לישראל את כלל הקהילה המונה כ-6,000 בני אדם.

במהלך שני העשורים האחרונים עלו לישראל כ-4,000 חברי בני הקהילה במסגרת החלטות ממשלה קודמות. על פי התוכנית, עד סוף שנת 2026 צפויים לעלות כ-1,200 מבני הקהילה, ועד שנת 2030 יושלם תהליך הבאתם של כ-4,800 עולים נוספים המתגוררים במדינות מיזורם ומניפור שבצפון-מזרח הודו.

זוהי טיסת העולים הראשונה מבין שלוש טיסות שצפויות להגיע בשבועיים הקרובים, ועל סיפונן כ-600 עולים חדשים מבני המנשה. בטיסה שנחתה היום הגיעו עשרות משפחות צעירות, שייקלטו לאחר נחיתתן במרכז הקליטה בנוף הגליל, ושם גם יזכו להתאחד עם בני משפחותיהם שעלו לישראל בשנים קודמות.

צילום: מקסים דינשטיין עבור הסוכנות היהודית

מבצע "כנפי שחר" יוצא לדרך בעקבות החלטת ממשלה מנובמבר האחרון, ביוזמת ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר העלייה והקליטה אופיר סופר ושר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ במטרה להשלים את עליית בני קהילת בני המנשה לישראל, לאפשר איחוד משפחות עם קרוביהם שעלו בשנים קודמות, ולסייע בקליטתם בארץ. המבצע מנוהל על ידי משרד העלייה והקליטה והסוכנות היהודית, בשיתוף עם משרד החוץ, מערך הגיור, רשות האוכלוסין וההגירה וגופים נוספים.

המשימה להכנת בני המנשה לקראת העלייה ארצה והטסתם לישראל הופקדה בידי הסוכנות היהודית, שפועלת בסיוע תרומות של יהדות התפוצות ושל ידידים אוהבי ישראל, ובהם ההסתדרות הציונית העולמית, הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה, קרן היסוד, הקרן לידידות, נוצרים למען ישראל, השגרירות הנוצרית, ידידי ישראל בקוריאה ועוד.

העולים צפויים להיקלט במרכזי קליטה שמפעילה הסוכנות היהודית בסיוע משרד העלייה והקליטה בערים נוף הגליל וקרית ים שבצפון, בשיתוף עם הרשויות המקומיות.

שר העלייה והקליטה, אופיר סופר: "אנחנו עושים היסטוריה כשאנחנו מביאים את כלל קהילת בני המנשה ארצה. והיום אנחנו קיבלנו בהתרגשות ובשמחה גדולה את מטוס העולים הראשון מצפון הודו. אני מודה לרה״מ נתניהו ולשר האוצר סמוטריץ׳ שנרתמו למהלך שהובלתי, מהלך שיאחד את כלל הקהילה במדינת ישראל. יחד עם זאת אני מודה למשנה למנכ"ל משרד העלייה והקליטה, משה פינס על תכלול כל ההחלטה בצורה מקצועית, ערכית, רגישה ומשותפת. אין עיתוי מתאים ומרגש לקבל בברכה מטוס מלא בעולים רגע לאחר יום העצמאות ה-78 למדינה, ברוכים השבים הביתה".

יו״ר הסוכנות היהודית, אלוף (מיל׳) דורון אלמוג: "זהו רגע שמזכיר לנו שהחזון הציוני ממשיך להתגשם יום־יום. העלייה היא מנוע הצמיחה של מדינת ישראל וכל עולה הוא מגדלור של תקווה. הרגע הזה מתאפשר בזכות עבודה מסורה ויומיומית של צוותי הסוכנות היהודית, ובפרט יחידת העלייה, שפועלים במסירות כדי להפוך חזון למציאות. בני קהילת המנשה מביאים איתם אהבה ללא תנאי למדינת ישראל, ובאיחוד המשפחות מתרחב הלב של החברה הישראלית כולה. האחריות שלנו היא לא רק לקבל, אלא ללוות, לחבק וליצור עבורם קרקע של הזדמנות, שייכות ועתיד".