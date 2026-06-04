מצעד הגאווה בירושלים: אלה הרחובות שיהיו חסומים לתנועה

משטרת ישראל עדכנה כי השלימה את היערכותה לקראת מצעד הגאווה ה-24 בירושלים, שייערך היום (חמישי). בשבועות האחרונים קיים מחוז ירושלים במשטרה עבודת מטה שבמסגרתה נבנו הסדרי האבטחה, ניתן מענה מבצעי לתרחישים ונערכו סיורי שטח קפדניים בשיתוף כלל גורמי החירום וההצלה והמפיקים.

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מאות שוטרים של מחוז ירושלים, לוחמי משמר הגבול, מתנדבים, סדרנים וכוחות גלויים וסמויים, יתפרסו לאורך ציר הצעדה, בשטחי הכינוס והסיום וברחובות הסמוכים, במטרה להבטיח את שלומם וביטחונם של המשתתפים, לאפשר את קיומו התקין של המצעד ולשמור על הסדר הציבורי.

החל מהשעה 15:30 - אלו הרחובות שייחסמו בבירה

• רחוב יצחק רבין

• שדרות יצחק בן צבי

• רחוב בצלאל

• רופין (מצומת המוזיאונים עד צומת הזז)

• רחוב קפלן

• רחוב הנשיא השישי

לרשות הנהגים יעמדו הצירים החלופיים הבאים: הנביאים, אגריפס, בגין, רמב"ן, רופין, שד' הרצל ובורג.

במשטרה פרסמו הנחיות חשובות למשתתפים:

• כניסה למסלול המצעד תתאפשר אך ורק דרך מתחם הכינוס המבוקר בגן סאקר, ולאחר מעבר בידוק ביטחוני כנדרש לשמירה על שלום הציבור - יש להצטייד בתעודה מזהה.

• חל איסור מוחלט על הטסת רחפנים או כלי טיס מכל סוג שהוא לאורך כל תוואי הצעדה ובמתחמי הסיום.

• לא תותר כניסה למתחמי המצעד עם כלי נשק מכל סוג שהוא (כולל נשק אישי ברישיון).

• בכל מקרה חירום יש לעדכן באופן מיידי את השוטרים בשטח או לדווח למוקד 100 של משטרת ישראל.

ממשטרת ישראל נמסר: "שוטרי משטרת ישראל יפעלו לקיומו התקין של המצעד, לשמירה על הסדר הציבורי וביטחונם של המשתתפים. יחד עם זאת, המשטרה תגלה אפס סובלנות כלפי כל גורם אשר ינסה לשבש את מהלכו התקין של המצעד או יסכן את ביטחונו".