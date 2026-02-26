אפקט מרדכי דוד: מפגינים התאספו מחוץ לביתה של לוסי אהריש

עשרות מפגינים הגיעו מתחת לביתה של העיתונאית ומגישת ערוץ 13 לוסי אהריש בתל אביב אמש (רביעי) וקיימו מחאה רועשת שהביאה להתערבות של כוחות הביטחון. בין היתר נשמעו קריאות נגד העיתונאית, כגון "אינשאללה תקבלי התקף לב".

השוטרים שהגיעו למקום הכריזו על ההפגנה כלא חוקית ופיזרו את המפגינים. מהמשטרה נמסר כי במהלך הפיזור נעצרה מפגינה בחשד שתקפה שוטרים וירקה עליהם. מפגין נוסף עוכב בחשד להפרת הסדר.

המתח הציבורי סביב העיתונאית גבר במהלך השבוע האחרון, לאחר שפעיל הימין מרדכי דוד הגיע להפגין מתחת לביתה ביום ראשון, ואף נכנס לתוך הבניין. בן זוגה של אהריש, השחקן צחי הלוי, התעמת עם דוד לאחר שזה עוכב על ידי המשטרה.

כזכור, שמו של מרדכי דוד עלה לכותרות לאחר שהטריד מספר אנשי ציבור, בהם פולטיקאים מהעבר וההווה, כמו ח"כ גלעד קריב ואהוד ברק, איש התקשורת רני רהב, ונשיא בית המשפט העליון בדימוס, אהרן ברק. בעקבות ריבוי התלונות נגדו דוד נחקר במשטרה, ושוחרר תחת תנאים מגבילים.