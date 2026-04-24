"בלי המחנה שלי אין מדינה, אנחנו האיכות": מפגש קצוות עם אפרים סנה

חבר הכנסת והשר לשעבר אפרים סנה הגיע הערב (שישי) למפגש קצוות עם נוה דרומי, שבו הוא לא היסס לחזור על ביטויים מתנשאים שכבר אמר בעבר. על פי תפיסתו של סנה, בעוד שמחנה הימין הוא "לאומני, חשוך, ונמוך מודעות לעולם שסביבו", המחנה אליו הוא משתייך "מכיל את כל האלמנטים האיכותיים של המדינה", ובלעדיו - אין מדינת ישראל.

בעוד איראן וחיזבאללה מגיעים למו"מ מוכים וחלושים, סנה נאחז בכישלונות. המציאות מוכיחה: שלום עושים רק מעמדת כוח ולא דרך ויתורים נוסח אוסלו, אך אנשי הקונספציה מתקשים להפנים את הניצחון.

בגזרת קפלן, הסטנדרט הכפול זועק. למרות מדורות באיילון, חסימות ומצור על מוסדות, סנה מתעקש שהמחנה שלו בלתי אלים. הוא מזהיר ממאבק פיזי בבחירות, אך מתעלם מהאלימות המופנית כלפי הדרג המדיני. הקונספציה הישנה, הרואה ברשות הפלסטינית פתרון, עדיין שולטת בשיח שלו.

שיא הניתוק נחשף בחלוקה ל"איכותיים" ו"חשוכים". בעוד סנה מנכס לעצמו את הכתר, הציונות הדתית נלחמת ונופלת בחזיתות למען המדינה. הניסיון למחוק חצי מהעם ולהצהיר ש"בלעדינו אין מדינה" הוא יהירות מסוכנת. ישראל הטובה נמצאת בקו האש, לא רק בהייטק.