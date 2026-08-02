בית המשפט המחוזי בירושלים הוציא הערב (ראשון) צו ארעי האוסר על המדינה לקדם את התוכנית להעברת תנינים למתקן הכליאה בקציעות. הצו ניתן שעות לאחר שעמותת "תנו לחיות לחיות" הגישה עתירה מינהלית ובקשה דחופה לעצירת המהלך.

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השופט אברהם רובין קבע כי בשלב זה ייאסר לבצע פעולות מכוח הכרזת השרה להגנת הסביבה על תניני היאור כ"חיית בר מטופחת". הצו יעמוד בתוקפו עד שתתקבל החלטה בבקשה לצו ביניים, לאחר שהמדינה תגיש את תגובתה. המשיבים נדרשו להשיב לבקשה עד 16 באוגוסט.

העתירה הוגשה נגד השרה להגנת הסביבה עידית סילמן, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ושירות בתי הסוהר. העמותה דורשת לבטל את החלטת השרה מ-15 ביולי, שנועדה לטענתה לאפשר שימוש בתנינים לצורכי שמירה והרתעה בבתי סוהר, תוך גריעתם ממעמד של חיות בר מוגנות והסרת מנגנוני רישוי ופיקוח.

בבקשה נטען כי שב"ס כבר החל לבצע פעולות בשטח, ובהן חפירת תעלה סביב כלא קציעות ופגישות עם גורמים המחזיקים תנינים. עוד נטען כי לצורך הפיילוט הוקצו 21 מיליון שקל מתקציב המשרד לביטחון לאומי.

לטענת העמותה, ההחלטה התקבלה בחוסר סמכות ותוך התעלמות מהתנגדויות גורמי המקצוע והייעוץ המשפטי. חוות הדעת שצורפו לעתירה הזהירו מפני סכנה לתנינים, לציבור ולסביבה.

עו"ד חגית גלוסקא מהמחלקה המשפטית של "תנו לחיות לחיות" ועו"ד אמנון קרן מהקליניקה להגנה על בעלי חיים באוניברסיטת תל אביב, מסרו: "בית המשפט בלם הערב מהלך מסוכן ובלתי חוקי, שכבר החל להתקדם בשטח תוך דריסת עמדות גורמי המקצוע. תנינים אינם כלי נשק, אמצעי ענישה או תפאורה לקמפיין פוליטי. הצו מונע בשלב זה יצירת עבודות בלתי הפיכות, סבל חמור לבעלי החיים ובזבוז מיליוני שקלים. נמשיך לפעול עד לביטול המהלך המופרך הזה לחלוטין".