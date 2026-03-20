משרד האוצר וההסתדרות העובדים הסכימו היום (שישי) על מתווה פיצויים לעובדי המגזר הציבורי בעקבות המלחמה מול איראן.

פרטי המתווה

על פי ההבנות, תהיה השתתפות של המעסיק בשכר המשולם בגין ימי היעדרות בהתאם לנסיבות של כל עובד (בגין השתתפות העובד ינוכו ימי חופשה שנתית) ותבוצע באופן הבא:

• סגירת מקום עבודה: במקרים בהם מקום העבודה נסגר או צומצם עקב הנחיות פיקוד העורף ולא התאפשרה עבודה מרחוק, תינתן השתתפות מעסיק בגובה 100% בשבועיים הראשונים (28.02-14.03), ובגובה 80% בשבועיים שלאחר מכן (15.03-28.03).

• אוכלוסיות מוסכמות (הורים ואוכלוסיות מיוחדות): הורים לילדים עד גיל 14 שנעדרו לצורך השגחה עקב סגירת מוסדות חינוך, אנשים עם מוגבלות או קרוביהם ואוכלוסיות נוספות שיסוכמו, יהיו זכאים להשתתפות בגובה 90% בשבועיים הראשונים ו-75% בשבועיים שלאחר מכן.

• מפונים: עובדים שפונו ממגוריהם בהוראת גורם מוסמך עקב נזק לבתיהם, יהיו זכאים ל-100% השתתפות מעסיק למשך 8 ימים מיום הפינוי.

• עובדים השוהים בחו"ל: עובד שחזרתו לארץ התעכבה עקב ביטול טיסות בשל המצב הביטחוני, יהיה זכאי להשתתפות בגובה 80% בשבועיים הראשונים ו-50% בשבועיים שלאחר מכן.

• נסיבות אחרות: במקרים אחרים שאינם נמנים על הנסיבות לעיל, תינתן השתתפות בגובה 60% בשבועיים הראשונים ו-50% בשבועיים שלאחר מכן.

מחויבות לרציפות תפקודית:

הממונה על השכר מדגיש כי עובד אשר נקרא על ידי מעסיקו לעבוד, ממקום העבודה או מרחוק, אך סירב לכך, לא יהיה זכאי לכל השתתפות מעסיק בשכרו (0%). ימי היעדרות אלו יהיו על חשבון ימי החופשה השנתית של העובד בלבד.

הסדרי חופשה ומועדי פסח:

• חופשה מרוכזת: במקומות עבודה בהם נהוגה חופשה מרוכזת בחול המועד פסח, היא תוחל בהתאם לאותם כללים גם בימים 29.03-31.03.

• דחיית יום חופשה: יום החופשה ההסכמי שתוכנן ל-31.03 נדחה למועד חדש שיסוכם בין הצדדים.

• יתרת חופשה: יתאפשר לעובדים להיכנס ליתרה שלילית של ימי חופשה, כפוף לכללים שיוסדרו בהסכם הקיבוצי.

הממונה על השכר במשרד האוצר, אפי מלכין, מוביל את המשא ומתן מול יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד, לגיבוש מתווה שכר המאזן בין רציפות השירות לאזרח למתן רשת ביטחון לעובדים. הצדדים עמלים כעת על עיגון ההבנות בהסכם קיבוצי אשר צפוי להיחתם בתקופה הקרובה.

המתווה שסוכם, אשר גובש על ידי אגף שכר עם ההסתדרות, נשען על הצורך לשמר את הרצף התפקודי של המגזר הציבורי לטובת כלל האזרחים במערכים החיוניים השונים.