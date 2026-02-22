הממשלה צפויה לאשר: תוקם עיר חרדית חדשה - שלא תהיה חלק מקריית גת

הממשלה תצביע היום (ראשון) על החלטת ממשלה חדשה במסגרתה תוקם עיר חרדית חדשה בשטח שבין קריית גת לאשקלון, אשר לא תהיה בתחומה המוניציפאלי של העיר קריית גת. ראש עיריית קריית גת, כפיר סויסה, מסר: "הבטחתי לשמור על ציביון העיר - ואני מקיים".

מאחורי החלטת הממשלה, עומדים מאמצים שהוביל ראש העירייה כפיר סויסה, שפעל כדי לוודא שאכן השטחים שמיועדים למגורים לציבור החרדי לא יהיו חלק מקריית גת כפי שהתחייב לתושבים בבחירות האחרונות.

לפני מספר שנים, עוד לפני הבחירות המקומיות, הוחלט על הקמת עשרות אלפי יחידות דיור לטובת אוכלוסייה חרדית במערב העיר קריית גת, צעד שהיה משנה את ציביון העיר באופן נרחב והופך אותה בתהליך קצר לעיר חרדית.

רק לפני ארבעה חודשים, נחתם הסכם גג היסטורי בקריית גת שהוביל ראש העיר כפיר סויסה בטקס רשמי עם ראש הממשלה נתניהו ושר השיכון על בניית 21,000 דירות חדשות במזרח קריית גת לכלל האוכלוסייה.

ראש העיר קריית גת כפיר סויסה: "הבטחתי לשמור על ציביון העיר - ואני מקיים. קריית גת היא בית לכלל האוכלוסייה ויש מקום לכולם. אני מודה לכל השותפים בהחלטת הממשלה וסומך על שרי הממשלה שיאשרו את החלטת הממשלה החשובה הזו למען עתיד קריית גת".