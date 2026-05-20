שחקן ליגת העל בכדורסל בקבוצת גליל עליון, רז אדם, נהרג הערב (רביעי) בתאונת דרכים קטלנית בכביש 90 סמוך לאגמון החולה, כאשר שני כלי רכב פרטיים התנגשו חזיתית זה בזה. נהג הרכב השני נפצע באורח קל.

שוטרים ובוחני תאונות דרכים של המשטרה פעלו בזירה ואספו ממצאים במטרה לחקור את נסיבות התאונה. ממד"א נמסר: "בשעה 19:09 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירדן על תאונת דרכים בין 2 כלי רכב בכביש 90 בסמוך לשדה אליעזר. חובשים ופראמדיקים של מד"א מדווחים על גבר בשנות ה-20 לחייו עם חבלה רב-מערכתית וללא סימני חיים וקובעים את מותו במקום ומפנים לבי"ח זיו פצוע בן 39 במצב קל".

פראמדיק מד"א חוסיין חליחל וחובש בכיר במד"א עדן גיגי סיפרו: "כשהגענו למקום התאונה הבחנו ב-2 הרכבים כשהם סובלים מפגיעות פח קשות, בתוך אחד הרכבים הבחנו בגבר בשנות ה-20 לחייו כשהוא לכוד ברכב מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה וסובל מחבלה רב מערכתית קשה,לאחר שחולץ ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו פציעתו הייתה קריטית ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום, צוותי מד"א נוספים שהגיעו יחד איתנו למקום מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבית חולים פצוע נוסף במצב קל".

מקבוצת הפועל ת"א נמסר: "כואבים והמומים על לכתו של שחקן הקבוצה בעבר רז אדם שנהרג בתאונת הדרכים הקטלנית בצפון.הלב עם המשפחה. יהי זכרו ברוך".

במועדון אליצור נתניה ספדו לו: "שוק. כאב. חוסר אמונה. יש רגעים שבהם המילים פשוט נגמרות. הלב מסרב לקבל, הראש לא מצליח לעכל, והמציאות מרגישה בלתי אפשרית. רז אדם, בן למשפחת אליצור נתניה, הלך מאיתנו מוקדם מדי. השארת אחריך חיוך, לב ענק, אהבה אמיתית ואנשים שלא יפסיקו להתגעגע. קהילת אליצור נתניה כולה מרכינה ראש ומשתתפת בצער הכבד. קשה להאמין, קשה לעכל, קשה להיפרד. יהי זכרו ברוך".