התאונה הקטלנית בשפלה: הנערים אהרון פרץ ושירה נעים חזרו מבילוי - ונהרגו

אהרון פרץ, בן 18 מאשדוד, ושירה נעים, תלמידת כיתה י' משדה עוזיהו, הם ההרוגים בתאונת הדרכים הקשה שאירעה אמש (רביעי) סמוך לגדרה. מבירור ראשוני עולה כי ככל הנראה נהג המיניבוס, שהסיע את בני הנוער שחזרו מבילוי בירושלים, לא הבחין במשאית והתנגש בה.

בתאונה נפצעו שלושה צעירים באורח קשה, וארבעה נפצעו קל. אחיו התאום של ההרוג אהרון פרץ נפצע באורח בינוני.

מבית החולים אסותא אשדוד נמסר: "לחדר הטראומה של בית החולים הציבורי אסותא אשדוד פונו הלילה ארבעה פצועים מהתאונה הקשה בכביש 7. הם טופלו על ידי צוות טראומה וצוותי המחלקות לרפואה דחופה ילדים ומבוגרים. אחד מוגדר במצב בינוני, ושניים מוגדרים במצב קל. השלושה מאושפזים במחלקה הכירורגית. פצוע נוסף שוחרר לביתו אחרי טיפול ראשוני". בבית החולים קפלן עדכנו כי חמישה מטופלים הגיעו לבית החולים כאשר שלושה מהם הוכנסו לחדר הלם. "פצועה אחת שנמצאת במצב קשה ומונשמת אושפזה בטיפול נמרץ כללי, מטופלת נוספת שהונשמה במיון נמצאת במצב יציב והועברה לטיפול נמרץ כללי, ונער נוסף אושפז בכירורגית טראומה", נמסר מבית החולים.

חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו למקום קבעו את מותם של שירה ואהרון במקום. כלל הפצועים בתאונה פונו לבתי החולים. חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א מאיר אביבי, סיפר: "קיבלנו דיווח על תאונת דרכים קשה, הגענו למקום במהירות עם אמבולנסים ואופנועי תגובה מידית. ראינו מספר פצועים שוכבים והתחלנו בביצוע מיון ראשוני, אנחנו ממשיכים לטפל ולהעניק טיפול רפואי וסורקים במקום על מנת לוודא שאין נפגעים נוספים".