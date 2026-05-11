רום ברסלבסקי: בכנסת יושבים האחראיים למה שהנוח'בות עשו ב-7 באוקטובר

משפחות שכולות מטעם "מועצת אוקטובר" הגיעו היום (שני) לכנסת לקראת פתיחת המושב האחרון לפני בחירות 2026. שורד השבי רום ברסלבסקי אמר במשכן כי כלל חברי הכנסת "צריכים להתפטר. ורגע לפני - תקימו ועדת חקירה ממלכתית". "עם ישראל כבר מזמן לא חי כי הרגתם אותו, תתביישו לכם", הוסיף.

שורד השבי הוסיף כי ושאל: "מישהו מכם היה פעם במוות קליני? בתת-תזונה במשקל 47 ק"ג כשמחבל ג'יהאד איסלאמי בן 50 קופץ לו על הצוואר וצוחק?" - והוסיף: "בנובה היו הנוחבות ופה בכנסת יושבים האחראים למה שקרה. תתביישו לכם!".

"מועצת אוקטובר" ציינה כי מטרתם היא "לוודא שטבח 7.10 והבריחה מאחריות יהיו הנושא המרכזי לפיו הבוחרים יצביעו בבחירות הקרובות, כדי לוודא שביום הראשון לכינונה של הממשלה הבאה תוקם ועדת חקירה ממלכתית".

מישל אילוז, אביו של מישל שנחטף ממסיבת הנובה ונרצח בשבי חמאס, אמר: "ראש הממשלה התראיין אמש ואמר: 'הבעיה שלי עם ועדת חקירה היא שזה עד ה-7 באוקטובר. מה לגבי מאז ה-7 באוקטובר? זו בבירור הייתה האחריות שלי'. הבן שלי, גיא, נחטף בחיים ונרצח בשבי חמאס. אז אתה מודה שהרצח שלו הוא אחריות ישירה שלך?'"

אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני, שנפלה במוצב נחל עוז: "שרי הממשלה אומרים שזה רק 'מחדל טקטי' ואנחנו סתם מתקרבנים. רוני שלי בבית העלמין בכפר סבא. חלקה שש, שורה אחת, קבר שתיים. איך אני לא רואה שם את גודל הנס? כשתלכו לקלפיות בקרוב תזכרו את הנאנסות והנשחטות והנרצחות. תזכרו את החיילות שנשרפו, תזכרו את הילדים שלא שבו הביתה. תזכרו את רוני שלי"

נירית ברעם, אמו של סמ"ר נטע, שנפל במוצב נחל עוז: "אותם אנשים שנכשלו ממשיכים לנהל את המדינה כאילו כלום לא קרה. אותה יהירות, אותה תפיסה, אותו זלזול, אותה בריחה מאחריות. כל מאודם מוקדש אך ורק להישרדותם הפוליטית, לגלגול האחריות וכמובן לא לחקור! הכול רק לא ועדת חקירה ממלכתית. ולמה? כי הם יודעים בדיוק מה ייחשף שם"