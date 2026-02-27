מהחולות של חולון לאחוזה של טראמפ: אירית רחמים פותחת הכל

מפיקת האירועים של המאיון העליון, אירית רחמים, משחזרת בריאיון מיוחד את המפגש עם נשיא ארצות הברית ורעייתו מלאניה • רחמים חושפת כיצד האירוע הנוצץ במאר-א-לאגו הציף זיכרונות מהילדות הקשה והגעגוע להוריה

אורלי מירקין
אורלי מירקין ■ כתבת מגזין i24NEWS
1 דקות קריאה
ירון תשבי ואירית רחמים במסיבת השנה החדשה של נשיא ארה"ב טראמפ
לפני כחודשיים, מצאה עצמה מפיקת האירועים אירית רחמים בלב מסיבת הסילבסטר המדוברת של נשיא ארצות הברית לשעבר, דונלד טראמפ, באחוזת מאר-א-לאגו. רחמים, שהפיקה מאות אירועים יוקרתיים בישראל ובעולם, מעידה כי גם עבורה היה מדובר בשיא מקצועי חדש. 

בריאיון לאורלי מירקין היא מתארת את האווירה במקום ואת המפגשים האישיים עם צמרת ההנהגה העולמית וכוכבי ענק, בראשם הגברת הראשונה מלאניה טראמפ.

מהחולות של חולון לאחוזה של טראמפ: אירית רחמים בריאיון

למרות התפאורה המפוארת והנוכחות של מנהיגי עולם, רחמים מספרת כי דווקא ברגעים הנוצצים ביותר בערב חלה אצלה תפנית רגשית. המעמד היוקרתי באחוזה בפלורידה החזיר אותה בבת אחת אל תחנות חייה המוקדמות: אל הילדות המורכבת בחולון ואל הגעגועים העזים להוריה שנפטרו. 

