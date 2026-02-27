מהחולות של חולון לאחוזה של טראמפ: אירית רחמים בריאיון

לפני כחודשיים, מצאה עצמה מפיקת האירועים אירית רחמים בלב מסיבת הסילבסטר המדוברת של נשיא ארצות הברית לשעבר, דונלד טראמפ, באחוזת מאר-א-לאגו. רחמים, שהפיקה מאות אירועים יוקרתיים בישראל ובעולם, מעידה כי גם עבורה היה מדובר בשיא מקצועי חדש.

בריאיון לאורלי מירקין היא מתארת את האווירה במקום ואת המפגשים האישיים עם צמרת ההנהגה העולמית וכוכבי ענק, בראשם הגברת הראשונה מלאניה טראמפ.

למרות התפאורה המפוארת והנוכחות של מנהיגי עולם, רחמים מספרת כי דווקא ברגעים הנוצצים ביותר בערב חלה אצלה תפנית רגשית. המעמד היוקרתי באחוזה בפלורידה החזיר אותה בבת אחת אל תחנות חייה המוקדמות: אל הילדות המורכבת בחולון ואל הגעגועים העזים להוריה שנפטרו.