דיווח: יועצי טראמפ מעדיפים שישראל תתקוף ראשונה באיראן

יועצים בכירים של הנשיא דונלד טראמפ מעדיפים שישראל תתקוף ראשונה באיראן לפני שארצות הברית תפתח במתקפה על המדינה, כך דווח הבוקר (חמישי) באתר "פוליטיקו". לפי מקורות המעורים בדיונים, נראה שהממשל מקשיב לדעת הקהל - סקרים אחרונים מראים כי אמריקנים, ובמיוחד רפובליקנים, תומכים בשינוי משטר באיראן, אך אינם מוכנים לסכן חיי אמריקנים בקרב כדי להשיג זאת.

"התפיסה בממשל היא שפוליטית זה יראה הרבה יותר טוב אם הישראלים יתקפו ראשונים לבד, וכשהאיראנים יתנקמו בנו זה יתן לנו סיבה נוספת לפעול", אמר אחד האנשים המעורים בדיונים לפי הדיווח.

למרות הדיונים בנושא, הסבירות היא כי מתקפה אפשרית באיראן תהיה משותפת לארצות הברית ולישראל, כך לפי הגורמים. החשיבה סביב הנשיא היא ש"אנחנו הולכים להפציץ אותם", לדברי האדם הראשון המעורה בדיונים, וזו למרות השיחות המתחדשות היום בז'נבה.

https://x.com/i/web/status/2026803845704376643 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

עם זאת, שאלת ההיקף נותרה בעינה. האדם המעורה בדיונים אמר כי שני שיקולים מרכזיים כוללים את הסיכונים של דלדול מלאי התחמושת של ארה"ב, שלטענת הממשל עלול לתת לסין פתח לכבוש את טייוואן, ואת הסבירות לנפגעים אמריקאים אם ארה"ב תבחר באפשרות האגרסיבית ביותר.

בתוך כך, הלילה אמר סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס: "אנחנו רואים הוכחות לכך שאיראן מנסה לבנות מחדש נשק גרעיני". מזכיר המדינה מרקו רוביו אמר לפני התחדשות השיחות בין ארה"ב לאיראן בז'נבה: "השיחות יעסקו בעיקר בנושא הגרעין. איראן מחזיקה בנשק קונבנציונלי שנועד לתקוף את אמריקה, והיא מנסה להשיג טילים בליסטיים בין יבשתיים... העובדה שאיראן לא מוכנה לדון בנושא הטילים הבליסטיים היא בעיה גדולה מאוד".