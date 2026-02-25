"סיכוי קטן להסכם": הפגישה שתכריע את המו"מ בין ארה"ב לאיראן

מחר (חמישי) ייפגשו בז'נבה שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י ושליחיו של הנשיא טראמפ סטיב ויטקוף וג'ראד קושנר, לפגישה שמוגדרת "מכריעה" בכל הקשור לשאלה האם יש סיכוי להסכם בין טהרן לוושינגטון או שהסיכוי למתקפה אמריקנית גובר באופן משמעותי.

גורמים שונים המעורים במגעים בין איראן לוושינגטון אומרים ל-i24NEWS כי ישנו סיכוי קטן להגיע להסכם, אך לא מדובר בתרחיש בלתי אפשרי. שר החוץ האיראני אמר לפני יציאתו לז'נבה כי איראן לא תוותר לעולם על פעילותה הגרעינית "למטרות שלום", ואף איים כי אם ארה"ב תחליט לתקוף את איראן הבסיסים האמריקנים במדינות ערביות יהיו "מטרה לגיטימית”.

הנשיא טראמפ אמר במהלך נאומו כי איראן החלה לבנות מחדש את תוכנית הגרעין שלה, שנפגעה קשות במבצע "עם כלביא" ו"פטיש חצות" ביוני 2025. טראמפ הצהיר במהלך נאום מצב האומה כי ארה"ב לא שומעת מהאיראנים את המשפט "לא נפתח נשק גרעיני". דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט שיתפה את הדברים של הנשיא בחשבונה הרשמי.

גורמים המעורים במגעים אמרו ל-i24NEWS כי בממשל האמריקני דורשים מהאיראנים אמירה ברורה בסוגיה, אבל גם מעשים שיגבו זאת ויבטיחו שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הנשיא האמריקני דיבר גם על כך שהאיראנים מפתחים טילים שיכולים להגיע לארה"ב, וגם הרגו במהלך ההפגנות 32 אלף מפגינים. עם זאת, לא ברור האם המשמעות של הדברים האלה של הנשיא היא שהוא דורש מהאיראנים גם להסכים לוויתורים בסוגיית הטילים הבליסטיים.

סגן הנשיא ג'יי די ואנס אמר בנושא בראיון לרשת פוקס ניוז האמריקנית כי הוא מקווה שהאיראנים יתייחסו ברצינות למשא ומתן שיתקיים מחר. כשנשאל האם צריך להפיל את משטר חמינאי ענה ואנס: "הנשיא יכריע כיצד יש להבטיח את זה שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני".