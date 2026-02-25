תמונות לווין שנחשפו הערב (רביעי) מצביעות על כך שארה"ב ממשיכה להיערך להסלמה מול איראן, וכי היא ממשיכה לפנות את בסיסיה באזור.

כך, תמונות לווין מבסיס אל-עודייד בקטאר מראות כי המקום ממשיך להתרוקן ממטוסים. ארבעה מתדלקים בלבד נותרו בו. תמונת לווין מבסיס דייגו גרסיה מעלה כי נותרו בו זוג מטוסי F-16, מתדלקים, מטוסי ביון ומטוסי תובלה. בנוסף כל הספינות האמריקניות במטה הצי החמישי בבחריין עזבו ללב הים והנמל ריק. בנוסף חברת הנפט הסעודית "ארמקו" הפסיקה להעמיס מיכליות.

https://x.com/i/web/status/2026758147558301983 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

במקביל, דיווח ב-CNN כי יו"ר המטות המשולבים האמריקני דן קיין הכין מגוון רחב של תוכניות תקיפה באיראן, בהן גם הפלת המשטר.

הרפובליקנים בסנאט שלחו מסר מאיים לאיראן בחשבון ה-X שלהם לקראת סבב השיחות ביום חמישי: "האייתוללות הרצחניים חייבים לוותר על שאיפותיהם בנושא הגרעין ולהפסיק לממן שלוחות טרור שהורגות אמריקנים. הנשיא טראמפ הוא אדם שעומד במילתו".

https://x.com/i/web/status/2026742858498142685 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

מוקדם יותר היום, שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י איים על הבסיסים האמריקנים: "אם ארה"ב תחליט לתקוף אותנו - בסיסיה באזור יהיו מטרות לגיטימיות עבורנו, גם אם הן בשטחן של מדינות ערביות".

מחר (חמישי) ייפגשו בז'נבה שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י ושליחיו של הנשיא טראמפ סטיב ויטקוף וג'ראד קושנר, לפגישה שמוגדרת "מכריעה" בכל הקשור לשאלה האם יש סיכוי להסכם בין טהרן לוושינגטון או שהסיכוי למתקפה אמריקנית גובר באופן משמעותי.

לקראת השיחות, עראקצ'י מסר לשר החוץ של עומאן את ההצעה האיראנית להסכם גרעין. סוכנות הידיעות הרשמית של איראן, IRNA, דיווחה כי המסמך כלל "את המרכיבים המרכזיים של הסכם פוטנציאלי".

גורמים שונים המעורים במגעים בין איראן לוושינגטון אומרים ל-i24NEWS כי ישנו סיכוי קטן להגיע להסכם, אך לא מדובר בתרחיש בלתי אפשרי. שר החוץ האיראני אמר לפני יציאתו לז'נבה כי איראן לא תוותר לעולם על פעילותה הגרעינית "למטרות שלום", ואף איים כי אם ארה"ב תחליט לתקוף את איראן הבסיסים האמריקנים במדינות ערביות יהיו "מטרה לגיטימית".

הנשיא טראמפ אמר במהלך נאום מצב האומה אמש כי איראן החלה לבנות מחדש את תוכנית הגרעין שלה, שנפגעה קשות במבצע "עם כלביא" ו"פטיש חצות" ביוני 2025. טראמפ הצהיר במהלך נאום מצב האומה כי ארה"ב לא שומעת מהאיראנים את המשפט "לא נפתח נשק גרעיני". דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט שיתפה את הדברים של הנשיא בחשבונה הרשמי.