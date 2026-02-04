רוביו: "לא בטוח שנוכל להגיע להסדר עם האיראנים"

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס היום (רביעי) למתיחות מול איראן ואמר כי "לא בטוח שנוכל להגיע להסדר עם האיראנים". עוד הדגיש כי השיחות "צריכות לכלול גם את סוגיית הטילים הבליסטיים".

"הנשיא טראמפ מוכן להיפגש ולדון עם כל אחד", הוסיף רוביו. "אנחנו לא רואים שיחות כוויתור או כלגיטימציה, אנחנו נשב עם כל מי שרוצה לשבת ולדבר. אני חושב שאם יש אפשרות לדון ישירות עם האיראנים, היה לנו תכנון לשיחות בטורקיה, כמה מהשותפות שלנו שרצו להגיע לשם. ראיתי שלאיראנים יש בעיה עם העניין של טורקיה, ובסופו של יום ארה"ב תמיד מוכנה לדבר".

"אני חושב שכדי שהשיחות יהיו מועילות הן צריכות לכלול כמה דברים - וזה כולל את הטילים הבליסטיים, זה כולל את הפרוקסי, זה כולל את תוכנית הגרעין, ואת הדרך שבה הם מטפלים במפגינים". בנוסף הדגיש כי "אם איראן רוצה להיפגש בשישי - אנחנו מוכנים".

במקביל, בכיר איראני מסר ל"רויטרס" ש"השיחות בעומאן יהיו רק על הגרעין. סוגיית הטילים הבליסטיים לא על השולחן".

נזכיר כי השליח האמריקני המיוחד למזרח התיכון, סטיב וויטקוף, נחת אתמול בישראל על רקע המאמץ של וושינגטון לפתוח בשיחות עם איראן. וויטקוף צפוי לשמוע באופן ישיר מראש הממשלה נתניהו, מהרמטכ"ל זמיר ומראש המוסד ברנע על הקווים האדומים של ישראל. בירושלים הדאגה המרכזית היא מהסכם שלא יטפל בתוכנית הטילים של איראן ובשלוחות הטרור שלה ברחבי המזרח התיכון.