הנהגת שדרסה מפגין חרדי בצומת גהה מדברת לראשונה: "חששתי לחיי"

שלושה ימים לאחר הדריסה בצומת גהה במהלך הפגנת חרדים נגד מעצר עריקים, הנהגת שהייתה מעורבת באירוע מדברת הערב (ראשון) לראשונה. דימה, בת 22 מקלנסווה וסטודנטית לריפוי בעיסוק, מספרת כי הייתה בדרכה חזרה מהלימודים ונקלעה לפקק שנוצר בעקבות חסימת הכביש.

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לדבריה, במהלך ההפגנה הוקף רכבה במפגינים, היא ספגה קריאות גנאי וחששה לביטחונה. בשלב מסוים שלפה גז פלפל בניסיון להרחיק את המתגודדים סביבה, אך לטענתה המצב רק הלך והסלים.

דימה טוענת כי ניסתה לעזוב את המקום ורק לאחר שהתרחקה הבינה שפגעה באדם. זמן קצר לאחר מכן פנתה בעצמה למשטרה, נחקרה באזהרה ושוחררה בתנאים מגבילים. בריאיון היא מביעה צער על הפגיעה בקשיש בן ה־93 שנפצע ומבקשת את סליחתו.

האירוע בצומת גהה היה אחד משני מקרי דריסה שאירעו בתוך פחות משעה במהלך הפגנות חרדים ביום חמישי האחרון, על רקע המחאה נגד סוגיית הגיוס.

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כזכור, בחקירתה טענה הנהגת כי לאחר האירוע נלחצה וחששה מפני לינץ’ מצד המפגינים, ולכן המשיכה בנסיעה. במקביל, התפנתה לבדיקה רפואית. בהמשך שוחררה וקיבלה זימון להמשך חקירה.

עוד אמרה בחקירתה: "נקלעתי לסיטואציה כשכולם מסביבי. קראו לי מחבלת, ערבייה וזונה. אמרתי להם להתרחק או שאתיז גז פלפל. יצאתי החוצה ועמדתי ליד הרכב. כשלקחתי את הגז מישהו נתן לי בוקס בפנים. דחפו אותי על הדלת וקיבלתי מכה בחזה ובכתף. רק אז שלפתי את הגז והתזתי. כולם התחילו להזיז את הרכב וניסו לתקוף אותי. עליתי לרכב וברחתי. לא ראיתי שיש בן אדם בצד, הוא קפץ על הרכב. אחר כך, כששמעתי בום, עצרתי. הלכתי לשוטרים ואמרתי להם ששמעתי בום ברכב".