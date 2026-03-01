שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ אמר היום (ראשון) כי עד כה אושרו כתשעה מיליארד שקלים למערכה מול איראן. "אנחנו בשיח עם מערכת הביטחון", אמר, "זה ברור שהגירעון יעלה וזה בסדר גמור".

סמוטריץ׳ עוד אמר כי "כל מה שהצבא צריך ויצטרך למערכה הוא יקבל. כמו תמיד - בסוף כל מה שנובע מהמערכה הזו נדע לממן. מה יהיו ההשלכות - מוקדם לדבר. 9 מיליארד השקלים הם בנוסף ל-112 מיליארד שקלים שקיבל משרד הביטחון בתקציב".

רשות המסים מסרה כי מאז אתמול פונו 350 אנשים מבתיהם ל-240 בתי מלון. עד כה, כאלף תביעות הוגשו בגין נזק ישיר בעקבות פגיעות טילים והדף.

סמוטריץ׳ עוד אמר כי "רק מי שביתו לא ראוי למגורים - יפונה לבית מלון. מי שביתו נפגע מהדף ונשברו חלונות - לא יפונה לבית מלון על חשבון המדינה. הסיבה היא הערכות למערכה ארוכה. מבזרים את המעטפת הפרטנית לאנשים. והאחריות היא על העיריות להחליט את מי ולאן מפנים. את התשלום המדינה עושה".

שמונה בני אדם נרצחו היום בפגיעת הטיל האיראני במבנה שקרס בבית שמש. בבית החולים הדסה נערכו לאירוע רב נפגעים כאשר בתחילת האירוע היה קיים חשש למספר לכודים בזירה. במד"א דיווחו על אירוע קשה עם למעלה מ-20 נפגעים. למקום הוזנקו כ-25 אמבולנסים וניידות טיפול נמרץ כדי להעניק סיוע ולפנות את הפצועים לבתי החולים.

אמש, מטפלת של אישה סיעודית נהרגה מפגיעה ישירה של טיל בבניין מגורים ישן בתל אביב. על פי נתוני המשטרה ומגן דוד אדום, האישה נהרגה במקום לאחר שלא הספיקה להתפנות למקלט ציבורי. בעלת הדירה, אישה סיעודית בה טיפלה ההרוגה, פונתה מהזירה יחד עם דיירים נוספים.