מהפכת הביטחון בנגב: אושרו תקציבי עתק לשדרוג מערכי ההגנה ביישובי עוטף באר שבע

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הודיע היום (שני) על הזרמת תקציבי עתק לחיזוק הביטחון ביישובי עוטף באר שבע, בהם להבים, עומר, משמר הנגב וגבעות בר. מדובר בנדבך נוסף בתוכנית לאומית רחבה בהיקף של 170 מיליון שקלים בשנה, שמטרתה להעניק מענה טכנולוגי ומבצעי מול איומי פשיעה וטרור ביישובי הנגב.

התקציבים יועברו דרך "מנהלת הגנה אזרחית" שהוקמה במשטרה ביוזמת השר, ויתמקדו בשדרוג תשתיות קריטיות: פריסת רשת מצלמות מתקדמות, כולל מצלמות מכ"ם ותרמיות, המסוגלות לזהות אובייקטים חשודים ולעקוב אחריהם באופן אוטונומי. שדרוג מערכות בקרה המזהות ניסיונות חדירה ליישובים ומקפיצות באופן מיידי את כיתות הכוננות, צוותי מג"ב והסיירים בשטח. חיזוק המערך האנושי, פעולה שמצטרפת לפעולות המשרד בשנתיים האחרונות להרחבת כיתות הכוננות והקמת צוותי מתנדבי מג"ב יישוביים.

השר בן גביר מסר: "היישובים בנגב יקרים מאוד ללבי, ומגיעה לתושביו הגנה מקסימלית. אנחנו מטפלים לעומק בתחום הביטחון, זו מדיניות של עשייה ונוכחות בשטח. אנחנו לא עוצרים לרגע וממשיכים לצייד את היישובים בכל רחבי הארץ בכלים מצילי חיים".

התוכנית מגיעה לאחר תהליך עבודה ממושך מול הרשויות המקומיות, שביקשו למנף את מרכיבי הביטחון הממשלתיים כדי לצמצם את תחושת חוסר הביטחון של התושבים וברקע המבצע המשטרתי הענק של המשטרה בכפר תראבין בחודש דצמבר האחרון.