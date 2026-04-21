יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה: הטקס הממלכתי המרכזי יחל ב-11:00
הבוקר תישמע צפירה נוספת, למשך שתי דקות, ולאחריה ייערכו טקסי הזיכרון בבתי העלמין הצבאיים • ב-13:00 ייתקים בהר הרצל טקס האזכרה הממלכתי לחללי פעולות האיבה • יום הזיכרון יסתיים ב-19:45 בטקס הדלקת המשואות
אירועי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה נמשכו הבוקר (שלישי) במעמד הקראת שמות חללי מערכות ישראל בהיכל הזיכרון הממלכתי לחללי מערכות ישראל בהר הרצל במעמד שר הביטחון כ"ץ. בשעה 11:00 תישמע צפירת דומייה בת שתי דקות, ומיד לאחריה ייערך טקס האזכרה הממלכתי לחללי מערכות ישראל בהיכל הזיכרון בהר הרצל, במעמד נשיא המדינה יצחק הרצוג, ראש הממשלה נתניהו, יו"ר הכנסת אוחנה ונשיא בית המשפט העליון עמית. במקביל ייערכו באותה השעה טקסי זיכרון בבתי העלמין הצבאיים ברחבי הארץ.
בשעה 13:00 ייתקים בהר הרצל טקס האזכרה הממלכתי לחללי פעולות האיבה. בשעה 16:00 ייערך בעכו טקס האזכרה הממלכתי לחללי המחתרות ולעולי הגרדום. יום הזיכרון יסתיים ב-19:45 עם טקס הדלקת המשואות בהר הרצל ופתיחת חגיגות העצמאות.
אירועי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה
08:30: מעמד הקראת שמות חללי מערכות ישראל בהיכל הזיכרון הממלכתי בהר הרצל
09:30: טקס הזיכרון הממלכתי בחלקת המשטרה בבית העלמין הצבאי בהר הרצל, במעמד המפכ"ל והשר לביטחון לאומי
11:00: טקס ממלכתי לחללי מערכות ישראל בהיכל הזיכרון הממלכתי בהר הרצל
13:00: טקס האזכרה הממלכתי לחללי פעולות האיבה בהר הרצל
16:00: טקס האזכרה הממלכתי לחללי המחתרות ולעולי הגרדום