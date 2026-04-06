השגרה החדשה של אילת: מעיר של חופשות קצרות למקלט הלאומי

בימים כתיקונם, אילת היא עיר שמגיעים אליה לחופשות קצרות. אבל המלחמה הפכה אותה למשהו אחר לגמרי. בעוד שבשאר חלקי הארץ המציאות מוכתבת על ידי התרעות פיקוד העורף, כאן באילת יחסית שקט, "בלי לפתוח פה", כפי שמציינים התושבים והאורחים בזהירות. הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית", כתבת התיירות יולי סלומון יצאה לעיר הדרומית כדי לבדוק את השגרה החדשה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

הטיילת עמוסה, אך האווירה שונה. החופים אמנם סגורים ברובם תחת מגבלות פיקוד העורף, אך זה לא עוצר את מי שבחרו לרדת דרומה מלייצר לעצמם "שגרה אחרת". בין ההמונים ניתן למצוא אנשים שיושבים עם הלפטופ וממשיכים לעבוד מרחוק, כאלו שפשוט מחכים שהמציאות בצפון או בדרום תירגע, ויש גם מי שהחליטו להפשיל שרוולים ומצאו עבודה זמנית בעיר.

"אנשים מגיעים לפה שוב ושוב"

אחד המוקדים התוססים בעיר הוא מסעדת "אחלה". חן, בעל המקום, מציג לראווה שולחנות עמוסים בלקט סלטים צבעוני ומספר על זרם הלקוחות שלא פוסק. "אנשים מגיעים לפה שוב ושוב", הוא אומר ומזכיר את התופעה שבה גם דמויות מוכרות, כמו הקומיקאי ישראל קטורזה, הופכות לחלק מהנוף. חן מספר בחיוך על מצבת כוח האדם: "אני כבר לא צריך עוד עובדים", הוא צוחק, "מה שאני באמת מחפש עכשיו זה גריל-מן".

בין העובדות במסעדה נמצאת שחר, שסיפורה מייצג ישראלים רבים בימים אלו. היא עברה לאילת מקריית שמונה המופגזת, ומצאה בעבודה במסעדה דרך להעסיק את עצמה בתוך חוסר הוודאות.

מוזיקה על קו המים

מה שהתחיל כבריחה זמנית, הופך אצל רבים לשגרה יומיומית. על קו החוף ניתן למצוא את עומרי, מוזיקאי שמעביר כאן את התקופה האחרונה. סביבו מתפתח מעגל נגינה מאולתר, רגע של יופי בתוך הכאוס. "אני פה תקופה, פשוט מעביר את הזמן בנגינה", הוא מספר.

בין עבודה מרחוק, מסעדות מלאות ומעגלי שירה על החוף - אילת הופכת בימים אלה להרבה יותר מעיר נופש. עבור אלפי הישראלים השוהים בה, זהו המקום שבו הם יכולים לנשום לרווחה, לפחות עד שהשגרה האמיתית תחזור.