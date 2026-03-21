מעצמה כחול לבן: צה"ל הפך לצבא ההגנה למזרח התיכון | החזית הדרומית

ב-6 באוקטובר 2023 ריח הנורמליזציה ריחף באוויר. הסכם בין ישראל לסעודיה היה נראה קרוב, ויחסי הכוחות היו ברורים: ההסכם משרת את שתי המדינות, וישראל תידרש לאיזו הכרה סמלית בפלסטינים. בן סלמאן היה בעניין, אבל לא מיהר לשום מקום, והיה ברור שהאמריקנים יידרשו לשכנע את הסעודים שזה ישתלם להם. בזמנו זה היה נשמע כמו הצעה לא רעה בכלל.

רק שב-7 באוקטובר משהו השתנה, יחסי הכוחות. סעודיה עם כל העושר והנפט שבעולם, זקוקה היום לצבא הישראלי והאמריקני שיבואו להגנתה מול האיראנים. וזה אינטרס שלה לחתום איתנו על הסכם, ולא ההפך. שלא לדבר על מדינות הסכמי אברהם שרק יחזקו את הקשרים עם ישראל שעוזרת להם מול האיראנים.

את הנקמה לקטאר הגשנו השבוע קרה - ואפילו לא בעצמנו. האיראנים עשו זאת בשבילנו, שתקפו את קטאר בתגובה על תקיפה ישראלית. המוח היהודי עשה זאת שוב.

יכול להיות שלא כל הישראלים מבינים, אבל ישראל הגיעה למעמד שמבחינת האמריקנים היא בעלת ברית מוצלחת יותר מנאט"ו, לצורך העניין, וכל העולם רואה את זה. כמעט שלוש שנים אחרי הטבח, ועל רקע המלחמה באיראן, עידן הנורמליזציה כפי שהכרנו אותו נגמר. אנחנו עכשיו בעידן העוצמה הישראלית.

ולא רק מי שרוצה בהגנה ובעוצמה הישראלית רואה את זה, גם מי שהיה רוצה לראות את ישראל נכשלת יודע שזו המציאות כיום.

הרי דווקא על רקע ההצלחה הישראלית, ראש המל"ל האמריקני מתפטר מתפקידו ומתראיין, איך לא, אצל טאקר קרלסון מהימין האנטישמי. גם הוא מתנגד למלחמה ומאשים בה את היהודים, כמובן. גם השמאל הפרוגרסיבי מתנגד למלחמה באיראן ורואה בה אינטרס ציוני. אלה וגם אלה היו רוצים מאוד להחזיר לסדר היום העולמי את הפלסטינים, כי זה כלי הנשק שלהם נגדנו.

ברגע שהעוצמה הישראלית הופכת למצרך מבוקש של מדינות המפרץ, הודו ואפילו מדינות באירופה, האנטישמים מכאן ומכאן יוצאים מהחורים, ומטורללים לא חסר גם אצלנו.

