תיעוד: מאות נרות נשמה שהונחו על קברי חללים נגנבו לאור יום ביום הזיכרון

מדי שנה פוקדים עשרות בני ובנות נוער מבתי ספר בירושלים את בית העלמין שייח' באדר הסמוך למשכן הכנסת בירושלים. יחד הם מנקים את קברי הנופלים ממלחמת העצמאות ומערכות ישראל שקבורים במקום, קוראים את שמות הנופלים ומשאירים נר נשמה וזר, קבר אחר קבר, לזכרם של הנופלים.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

אלא שהשנה, כמה שעות לאחר שנוקו קברי החללים, נלקחו הנרות ממקומם בידי מספר חשודים שהגיעו למקום. א', עד ראייה שניגש אליהם ותהה לפשר מעשיהם נענה לתדהמתו כי בכוונתם להדליק את הנרות בבית הכנסת שלהם בשכונה החרדית גאולה בעיר.

--

"הם מוכרים את זה או מדליקים בבית הכנסת", מספר א' בשיחה עם i24NEWS. "זה בכלל לא עניין אידאולוגי או להתריס מבחינתם אבל זה ממש מכוער, נורא עצוב, הם פשוט לא ראו בעיניים", אומר א' בכאב.

א' מוסיף: "זה לא פעם ראשונה שזה קורה, הילדים מבית הספר באו בסך הכל לעשות טוב, ניקו וסידרו כמה שאפשר את הקברים, הניחו את הנרות ובתוך כמה שעות הכל נגנב, אולי כדאי לוותר על הנרות, שמשרד החינוך יביא דגלונים וזהו, יצאתי משם במפח נפש".

--

בתיעוד השיחה של א' עם אחד החשודים בבית העלמין הוא נשמע אומר: "זה יילך לפח, לא ידליקו את זה, אני מדליק את זה בבית כנסת לזכר הנשמות שנמצאות פה, זה לטובתן". א' שואל אותו בתגובה: "אבל לקחת נרות מהקבר של המשפחה שלי?". החשוד עונה: "אני מדליק את זה היום, אני לא מוכר את זה. יש לך מלא פה". במהלך השיחה החשוד מסרב לתת את שמו של בית הכנסת בשכונת גאולה אותו ציין בפני א'.