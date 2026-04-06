מסמכי המודיעין חושפים: המידע הרגיש שרוסיה העבירה לאיראנים

במהלך השבועות האחרונים, נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי מעלה האשמות חריפות נגד רוסיה, לפיהן היא מסייעת באופן פעיל לאיראן בתקיפותיה נגד ישראל. בראיון לסוכנות הידיעות AP, חשף זלנסקי כי המודיעין הרוסי העביר לטהרן מידע מפורט על משק האנרגיה הישראלי במטרה לאפשר פגיעה מדויקת במטרות אסטרטגיות. פרטים מתוך דוח של סוכנויות המודיעין של אוקראינה, שתוכנו הגיע לידי i24NEWS, חושפים את היקף שיתוף הפעולה העמוק בין רוסיה לאיראן כנגד אינטרסים ישראליים ואמריקנים.

לפי הדוח המודיעיני האוקראיני, רוסיה העבירה לאיראן רשימה המונה 55 מטרות אסטרטגיות בתחום האנרגיה בישראל, הכוללת צילומי לוויין וקורדינטות מדויקות. במודיעין האוקראיני מדגישים כי פגיעה במטרות אלו נועדה לחולל משבר אנרגיה חסר תקדים בישראל, שיכלול הפסקות חשמל ממושכות והאפלות נרחבות. הרוסים מעריכים כי בשל העובדה שרשת החשמל הישראלית מבודדת מהמדינות השכנות, פגיעה אפילו בחלק מהמרכיבים המרכזיים לא תאפשר פיצוי על המחסור באמצעות יבוא חשמל מחו"ל, דבר שיוביל לקריסת מערכות טכניות.

רשימת המטרות מחולקת לשלוש קטגוריות עיקריות: צמתים קריטיים לייצור המשפיעים על תפקוד המערכת כולה, מרכזים עירוניים ותעשייתיים גדולים במרכז הארץ, ומתקנים מקומיים המבטיחים את פעילותן של תחנות כוח ואזורי תעשייה. המטרה הממוקמת ראשונה ברשימה היא תחנת הכוח "אורות רבין" בחדרה. ההאשמות מצטרפות לדיווחים קודמים של זלנסקי, לפיהם רוסיה כבר העבירה לאיראן כטב"מים שיוצרו בשטחה לטובת פגיעה ביעדים שונים במזרח התיכון, כחלק מחיזוק התיאום הצבאי בין המדינות.

בעוד שבכירים ברוסיה דוחים את הטענות ומגדירים אותן כחסרות שחר, באוקראינה מתעקשים כי שיתוף הפעולה המודיעיני והצבאי נועד לשרת אינטרס רוסי ברור. לפי קייב, מוסקבה פועלת לחזק את בעלת בריתה האיראנית ולהאריך את הסכסוך במזרח התיכון, כל זאת במטרה להסיט את תשומת הלב הבינלאומית מהמלחמה המתרחשת באוקראינה.

בתגובה לפרסום בi24NEWS הערב ולדברי זלנסקי, שגריר רוסיה בישראל, אנטולי ויקטורוב, דחה בתוקף את טענותיו של נשיא אוקראינה זלנסקי והגדיר אותן כ"מידע כוזב והמצאה". ויקטורוב הדגיש כי רוסיה וישראל מקיימות קשרים ביטחוניים אינטנסיביים מזה זמן רב, והכחיש את ההאשמות על העברת מודיעין לאיראן תוך שהוא מציין כי מיקומי בסיסים ומתקנים אזרחיים הם ממילא מידע פומבי הידוע לכל. לדברי השגריר, זלנסקי מפיץ אמירות שקריות בניסיון לעורר מחדש את עניין הקהילה הבינלאומית באוקראינה, לאחר שתשומת הלב העולמית הוסטה לעבר העימות עם איראן.